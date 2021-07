Rai, Marinella Soldi presidente con 29 sì dalla Vigilanza

2' di lettura

Marinella Soldi è la nuova presidente Rai. La Commissione di Vigilanza Rai ha votato parere favorevole. La nomina è stata ratificata con 29 voti favorevoli, 5 no e 3 schede bianche. Erano presenti 37 membri della commissione bicamerale su 40. La ratifica della bicamerale con una maggioranza di due terzi (27 voti) era vincolante per la nomina.

La scorsa settimana il Consiglio dei ministri aveva dato il via libera alle due nomine di competenza governativa per il vertice Rai. Carlo Fuortes era stato indicato per il ruolo di amministratore delegato, mentre Marinella Soldi come consigliere designato dal Tesoro.

Le tensioni della vigilia

I malumori e le diffidenze dei giorni scorsi, anche in Forza Italia e nella Lega, nei confronti di un nome non condiviso, hanno ceduto il passo alla preoccupazione di “strappare” contro il governo Draghi, che sui vertici Rai è andato dritto per la sua strada. Anche i Cinque Stelle non avevano apprezzatto la scelta di una figura che dovrebbe essere di garanzia e che loro considerano troppo vicina a Matteo Renzi. Resta fortemente critica la posizione di Fratelli d’Italia che ha visto sfumare la conferma del suo candidato Giampaolo Rossi, unico rappresentante dell’opposizione in cda, in seguito all’accordo tra Lega e Forza Italia che ha portato all’elezione di Igor De Biasio e Simona Agnes, mentre Pd e Cinque Stelle hanno fatto convergere i voti su Francesca Bria e Alessandro Di Majo.

Fratelli d’Italia «non ha partecipato volutamente alla votazione perché la riteniamo una brutta pagina della democrazia parlamentare in quanto per la prima l’’opposizione è fuori dal cda Rai, cosa mai avvenuta in epoca repubblicana» ha detto il deputato Federico Mollicone (Fdi).

Lega: abbiamo dimostrato senso di responsabilità



«Anche in questo caso la Lega ha dimostrato che il senso di responsabilità viene prima dell’attaccamento alle poltrone. Buon lavoro alla presidente Soldi. Ai nuovi vertici Rai chiediamo attenzione alla qualità dei prodotti, valorizzazione delle risorse interne, una proiezione internazionale anche grazie al nuovo polo di Milano, senza mai rinunciare al racconto del nostro meraviglioso territorio. Ora aspettiamo i vertici in Vigilanza per un sereno e costruttivo confronto». Lo dichiara, a nome del gruppo della Lega in Vigilanza, il deputato Massimiliano Capitanio.