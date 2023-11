Rai, ok alla nuova sede di Milano e 240 milioni da altre vendite

Nuovi investimenti a Saxa Rubra

Bocche cucite in Rai, ma fra i palazzi in vendita, a quanto risulta al Sole 24 Ore, dovrebbero esserci la sede di Genova, Palazzo Labia di Venezia (che già nel 2010 si tentò di vendere) o anche il Teatro delle Vittorie a Roma. Nella Capitale non sarà venduta, come del resto appariva chiaro dall’approvazione del piano immobiliare, la sede di Viale Mazzini, mentre saranno previsti investimenti a Saxa Rubra, con l’aumento di cubature e nuovi studi. In quest’ultimo caso i lavori dovrebbero partire nel 2025 per concludersi, sempre, nel 2029.

Dal 2026 lo spostamento da Corso Sempione

Quanto all’operazione su Milano, si legge nella nota Rai, «l’operazione consentirà di superare l’inadeguatezza complessiva degli insediamenti milanesi, di accentrare in un unico polo produttivo le attività e di disporre di un asset sviluppato secondo criteri di ecosostenibilità. L’obiettivo è di favorire un upgrade funzionale, anche in termini di digitalizzazione, di migliorare modalità e qualità del lavoro, nonché di assicurare, nell’ambito del Piano immobiliare, un significativo miglioramento in termini di fabbisogno finanziario di qui al 2032». I lavori per lo spostamento da Corso Sempione sono previsti partire nel 2026 per concludersi nel 2029. Il contratto fra Rai e Fondazione Fiera sarà valido per 27 anni per un esborso annuo da parte della Tv pubblica di 5,9 milioni per il nuovo centro di produzione Tv da 50mila metri quadri, con contratto di affitto a canoni più bassi del mercato con valori che, normalmente, in zona si attesterebbero fra i 300 e i 500 euro.

Milano plaude all’iniziativa

Dal canto suo Milano plaude all’operazione che dovrebbe rafforzare il capoluogo ambrosiano nella strategia Rai. «Finalmente», ha commentato il sindaco Giuseppe Sala. «È un passaggio che aspettavamo da tempo e che valorizza Milano nelle scelte strategiche Rai». Di «nuovo e importante passo avanti, una scelta strategica e di sistema, che premia l’impegno e la determinazione messa in campo da Regione Lombardia e da tutti gli attori che da tempo lavorano per dare al nostro territorio la centralità e le infrastrutture che merita» ha parlato il governatore, Attilio Fontana. «Il via libera del Cda Rai all’accordo con Fondazione Fiera Milano per il nuovo centro di produzione a Milano è un’ottima notizia che aspettavamo da tempo. Finalmente il cuore pulsante dell’economia dei territori che Assolombarda rappresenta potrà contare su una nuova grande opportunità per continuare a valorizzare al meglio le sue eccellenze: la nostra città si conferma centro dell’informazione del Paese», ha commentato su X Alessandro Spada, Presidente di Assolombarda.

Loading...