Rai, la pubblicità occulta durante Sanremo fa scattare la multa Agcom

Il Sanremo dei grandi ascolti della raccolta record in termini pubblicitari, sarà anche quello ricordato per la “pubblicità occulta”. Con tanto di sanzione dell’Agcom (170mila euro) unita al richiamo per quel che è successo in occasione dell’esibizione di Blanco, accompagnata dallo sfascio dei prestigiosi fiori di Sanremo e palco trasformato in un campo di battaglia. «Le violazioni accertate riguardano cinque episodi di mancata indicazione dell'inserimento di messaggi pubblicitari e il caso della pubblicità occulta del social network Instagram e del profilo del conduttore Amadeus», si legge nel comunicato dell’Autorità.

Nel mirino, dunque, sia la promozione tout court della piattaforma sia la spinta al profilo del conduttore e direttore artistico, aperto in diretta sul palco con la complicità di Chiara Ferragni e schizzato in pochi giorni verso il milione di follower. Condotte ritenute evidentemente di media gravità dagli uffici dell’organismo di garanzia: lo dimostra l’entità della sanzione, che si colloca a metà tra i 10mila e i 250mila euro previsti dalla normativa.

Il Festival di Sanremo 2023 era finitto immediatamente nel mirino dell’Agcom, con l’avvio di un procedimento sanzionatorio in relazione a pubblicità occulta e Instagram. Il social, nell’edizione del festival andata in scena a febbraio, è stato al centro di una serie di siparietti che hanno coinvolto in particolare Amadeus e Chiara Ferragni. Un’istruttoria era stata aperta anche sul “caso Blanco”: il cantante, ospite all’Ariston, ha dato in escandescenze prendendo a calci i fiori sul palco. Nessuna istruttoria sanzionatoria esra stata decisa per il siparietto sexy tra Rosa Chemical e Fedez nella serata finale.

Ora la decisione dell’Aujtorità, con la multa per la pubblicità occulta e il richiamo per l’esibizione di Blanco, sempre a maggioranza, con il no della commissaria Giomi e l’astensione del presidente Giacomo Lasorella. Il Consiglio dell’Autorità ha richiamato la Rai per l’esibizione fuori programma di Blanco, «per il mancato rispetto della dignità umana e l’istigazione alla violenza e per non aver ottemperato agli obblighi, previsti dal vigente contratto di servizio, di promozione e diffusione di contenuti che valorizzano i principi di tutela della legalità e della dignità della persona, come declinati nel vigente contratto di servizio».

Quanto alla sanzione per pubblicità occulta, la commissaria Giomi ha sostenuto il suo no segnalando «perplessità anche nel merito: per quale ragione Rai e Instagram avrebbero dovuto concordare una forma di pubblicità così rischiosa, che complica le modalità di pagamento, invece di ricorrere ad un accordo esplicito? Appare inoltre inverosimile che un colosso della portata di Instagram abbia voluto ricorrere alla Rai per promuoversi, perché non è con la pubblicità in tv che i social media allargano la propria base di utenti, mentre immagino che la Rai si sia servita di Instagram al solo scopo di portare il Festival al pubblico dei giovani e giovanissimi, l’80% dei quali usa questo social».