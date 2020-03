Rai Way, piano al 2023 da 220 milioni per rafforzare la crescita Rafforzamento del core business, anche sviluppando nuovi servizi e piattaforme, e ulteriore crescita: la società delle torri di Viale Mazzini tratteggia la rotta futura di Celestina Dominelli

Rai Way, un piano da 220 milioni per continuare a crescere

3' di lettura

In un mercato destinato ada qui ai prossimi anni, anche grazie a una ulteriore iniezione di nuove tecnologie e piattaforme, e che sarà impegnato, nell’immediato nell’implementare il processo di refarming (il rilascio della banda 700 MHz necessario per consentire agli operatori di telefonia mobile l’avvio dei servizi 5 mutare radicalmente G), Rai Way , la società delle torri di Viale Mazzini, tratteggia la sua rotta futura e si prepara a mettere sul piatto 220 milioni di investimenti, da qui al 2023, per cavalcare la trasformazione che investirà il comparto.

Il nuovo piano fa rotta sulla crescita

Il piano industriale 2020-2023, che sarà illustrato venerdì 13 marzo alla comunità finanziaria dall’ad Aldo Mancino, punta su un mix ben ponderato di potenziamento degli asset core, anche con l’offerta di tecnologie e servizi all’avanguardia, e di ulteriore crescita per linee esterne in infrastrutture che, è la rotta indicata dalla società, garantiscano avanzamento su scala dimensionale ma anche sinergie e possibilità di diversificare su altri mercati in rapido sviluppo.

Il ceo Mancino: è un progetto ambizioso

«Il nuovo piano appena approvato - sottolinea il ceo Mancino - è un progetto ambizioso che rafforza il core business, posizionando Rai Way su nuove piattaforme e servizi, bilanciando la competitività di alcuni mercati e sfruttando le opportunità della trasformazione digitale, ma persegue altresì diversificazione e scala dimensionale attraverso l’espansione del portafoglio di infrastrutture gestite»

Margini sostanziosi e solida generazione di cassa

Insomma, una direzione molto chiara che, da qui al 2023, garantirà alla controllata Rai un aumento significativo dei principali indicatori economico-finanziari: ricavi attesi in crescita a 247 milioni, con un tasso di aumento medio annuo del 2,8%, ebitda adjusted (depurato dalle partite straordinarie) a 154 milioni con un ritmo di crescita annuo del 4,1%, mentre l’utile netto è stimato a 73 milioni (+3,7% di progresso medio annuo). Numeri assai significativi, ai quali si affianca anche una solida generazione di cassa annua ricorrente pari a 98 milioni, con un incremento di oltre il 25% rispetto al dato del 2019.

Cedole per 250 milioni da qui al 2023

Quanto alla politica dei dividendi, l’azienda presieduta da Mario Orfeo prevede di non modificare il suo pay out che rimarrà pari al 100% dell’utile netto. Tradotto: da qui al 2023, saranno distribuiti complessivamente 250 milioni di cedole agli azionisti (il 19% dell’attuale capitalizzazione di mercato, calcolata sulla base del prezzo di chiusura registrato dalla società l’11 marzo scorso). Una remunerazione sostanziosa, dunque, per i soci che Rai Way potrebbe decidere di ridurre solo per destinare una quota a piani di riacquisto delle azioni (che, nel 2020, sarà di almeno 20 milioni finanziato con le riserve distribuibili).