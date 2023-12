Rai Way, pressing dei fondi per il matrimonio con Ei Towers

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un gruppo di fondi azionisti di RaiWay ha chiesto al cda della società delle torri quotata un aggiornamento sull’operazione di aggregazione con Ei Towers, società controllata da F2i e partecipata da MediaForEurope. È quanto scrive Reuters facendo riferimento a un incontro via web avvenuto tra i rappresentanti degli investitori e i vertici di Rai Way, l’amministratore delegato Roberto Cecatto e il presidente Gisueppe Pasciucco. Il gruppo di investitori rappresenta complessivamente il 10% del capitale di Rai Way e comprende società di gestione del risparmio come Amber Capital, Artemsi, Banca Mediolanum, Kairos e Hsbc, presenti nel capitale fin dalla quotazione in Borsa di Rai Way.

Nel 2022 un Dpcm del governo Draghi aveva aperto la possibilità per Rai di scendere nella partecipazione in Rai Way dall’attuale 65% fino a un minimo del 30% e il mercato aveva iniziato a scommettere sulla operazione di aggregazione per creare un polo nazionale delle torri broadcasting. Tuttavia il piano industriale in preparazione da parte della Rai sembra orientato a cedere sul mercato un pacchetto della propria quota per ottenere un incasso immediato.