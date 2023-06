Rai Way sotto i riflettori, torna d'attualità l'M&A con Ei Towers

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Mattinata brillante per Rai Way a Piazza Affari. I titoli della società guadagnano terreno spinti dal ritorno della speculazione su una possibile aggregazione con Ei Towers. Secondo quanto riportato da indiscrezioni di stampa, infatti, il nuovo a.d. di Rai Way, Roberto Cecatto, avrebbe riaperto il dossier, riprendendo «i contatti con gli stakeholder per dare vita al gigante delle antenne Tv, un'operazione che avrebbe già il via libera del governo Meloni» e che in passato «si era fermata proprio per l'avvicendamento a Palazzo Chigi e il conseguente cambio di governance di Rai e Rai Way».

A breve, quindi, Cecatto «dovrebbe convocare un cda di Rai Way per illustrare i vantaggi industriali del progetto, per poi prendere i contatti con l'azionista di controllo». La fusione, scrive la Repubblica, «permetterebbe di liberare risorse sia a favore della Rai, che resterebbe l'azionista di riferimento del nuovo colosso, che di Mediaset, ora Mfe, che più volte ha detto di voler valorizzare la sua partecipazione del 40% di Ei Towers» (il 60% è in mano al fondo F2i). In generale, commentano gli analisti di Intermonte, si tratta di «indicazioni positive che supportano l’appeal speculativo sul titolo».

«Le trattative a settembre si erano fermate con l’insediamento del nuovo governo lasciando spazio nell’agenda politica ad altre priorità, mentre gli advisor avevano continuato a lavorare per definire i nodi relativi alla governance (controllo infrastruttura da parte della Rai) e all’antitrust (assenza di integrazione verticale) - proseguono gli esperti -. Sciolti questi nodi e ottenuto un avallo ufficiale dal governo, vediamo il secondo semestre 2023 o l'inizio del 2024 come possibile finestra per l’annuncio del deal, in concomitanza con la presentazione del piano industriale Rai Way». Intermonte vede inoltre «spazio per il pagamento di un dividendo straordinario in un intorno di 400-500 milioni, o circa un euro per azione». Più ottimista Equita, secondo cui la cedola extra potrebbe arrivare a 1,5 euro per azione: «Consideriamo il deal con Ei Towers come il catalizzatore atteso dal mercato - sottolineano gli analisti - perché potrebbe portare a un re-leverage del nuovo gruppo» con un rapporto debito/EbitdaaL a 3,5-4,5, «anche attraverso un dividendo straordinario».