Raid su Gaza, almeno 21 morti. Hezbollah rivendica lancio razzi su nord Israele

Il Bangladesh oggi vota in elezioni parlamentari praticamente senza le opposizioni, che hanno boicottato le urne denunciando arresti in massai, e nelle quali la prima ministra uscente, Sheikh Hasina, marcia quindi sicura per un quinto mandato. Sotto i governi di Hasina e del suo partito, Awami League (lega popolare bengalese), il Bangladesh - l’ottavo Paese più popoloso al mondo con oltre 170 milioni di abitanti e uno dei più poveri del pianeta - ha conosciuto un’accelerazione economica, ma anche una coltre repressiva nei confronti del dissenso e delle opposizioni, che denunciano sistematiche violazioni dei diritti umani e civili. La Awami League nella maggioranza delle circoscrizioni elettorali del Paese asiatico corre da sola, mentre in alcune altre non ha presentato candidati per evitare che il Parlamento unicamerale di Dacca di 350 seggi abbia una rappresentanza monocolore e diventi strumento docile nelle mani dell’esecutivo. Ci sono elettori che hanno dichiarato di essere stati minacciati che sarebbe stata loro ritirata la tessera di sussidio, necessaria per accedere ai servizi sociali, se non avessero votato per la Awami League di Hasina. Il principale partito d’opposizione, il Partito nazionalista del Bangladesh (Bnp) guidato dalla 78enne Khaleda Zia, eterna rivale di Hasina e due volte premier fra il 2001 e il 2006, insieme ad altre formazioni opposte al governo negli ultimi mesi hanno cercato inutilmente di far cadere il governo con ondate di manifestazioni, seguita da un’ondata di arresti che ha coinvolto ben 25.000 quadri e dirigenti dell’opposizione.