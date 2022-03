Ucraina, raid su Kiev, colpito centro commerciale. Mariupol rifiuta la resa. Ue, sul tavolo sanzioni a energia Russia

I russi «stanno utilizzando di nuovo queste parole, “la soluzione finale”, in relazione a noi, alla nazione ucraina, ha detto il presidente ucraino in un intervento alla Knesset, il Parlamento israeliano, esortando Israele ad aiutare la resistenza del popolo ucraino contro l’esercito russo. A non tutti i deputati israeliani è piaciuto il discorso di Zelensky nella parte in cui ha equiparato la guerra in Ucraina con la Shoah. «Ammiro Zelensky e sostengo il popolo ucraino - ha scritto su twitter il ministro delle comunicazioni Yoaz Hendel - con il cuore e con i fatti ma la terribile storia della Shoah non può essere riscritta. La guerra è tremenda - ha aggiunto - ma la comparazione con gli orrori della Shoah e la soluzione finale è oltraggiosa».

La guerra continua

L’esercito russo si trova in una fase di «pausa operativa» in Ucraina, con combattimenti di rilevanza locale. Lo ha detto il consigliere del capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina Oleksiy Arestovych, secondo quanto riporta l’agenzia Unian. «In generale, la situazione è la seguente: c’è una pausa operativa e ci sono battaglie di portata locale. Anche in quelle città dove il nemico ha concentrato i suoi sforzi principali - Mariupol, Izyum, Volnovakha, Kherson, Mykolayiv», ha detto Arestovich, spiegando che questa «pausa operativa» è dovuta al fatto che l’esercito russo «non è in grado di attaccare». Secondo Arestovich, inoltre, la Russia sta cercando approcci con la Bielorussia per coinvolgerla nella guerra, oltre a cercare un’opportunità per condurre una «mobilitazione segreta».

L’esercito russo, intanto, conferma l’attacco contro un campo di addestramento militare a Rivne, mentre smentisce l’attacco all’impianto chimico di Sumy che ha provocato una fuoriuscita di ammoniaca. Il portavoce del ministero della Difesa di Mosca Igor Konashenkov, ha parlato di un attacco con missili cruise ad alta precisione «contro un centro di addestramento per mercenari stranieri e unità nazionaliste ucraine», dove «sono stati uccisi oltre 80 mercenari e nazionalisti». A proposito dell’attacco alla fabbrica chimica di Sumy, invece, Konashenkov ha detto che si è trattato di una «provocazione pianificata» messa in atto dai nazionalisti ucraini. Un attacco aereo si è registrato anche sul villaggio di Zabuyannia, nella regione di Kiev.

Notizie drammatiche giungono anche da altre città ucraine: 71 bambini sono stati fatti evacuare verso destinazioni estere dall’orfanotrofio di Sumy. Il sindaco Dmytro Zhyvytskyi ha affermato che i bimbi, molti dei quali affetti da problemi di salute, si sono dovuti rifugiare negli scantinati per due settimane prima di poter essere fatti partire. Un gruppo di 19 bambini e adolescenti tra i 4 e i 17 anni per lo più orfani - ricoverati per malattie polmonari prima dello scoppio dell’offensiva russa - sarebbe invece bloccato in un ospedale di Mariupol.

Intelligence Gb: Kiev resta obiettivo ma i russi non avanzano

Kiev, la capitale ucraina, resta la priorità per l’esercito russo ed è possibile una nuova offensiva nelle prossime settimane. Lo sostiene l’intelligence britannica nel bollettino giornaliero. Nel nord della capitale, si legge nel bollettino pubblicato sul profilo twitter del Ministero della Difesa britannico, sono proseguiti pesanti combattimenti, ma l’avanzata russa da quella direzione si è fermata. «Nonostante la continua mancanza di progressi, Kiev rimane l’obiettivo militare principale della Russia ed è probabile che si decida di dare priorità al tentativo di accerchiare la città nelle prossime settimane», scrive l’intelligence inglese. «Le forze che avanzano dalla direzione di Hostomel, nel nord-ovest, sono state respinte da una feroce resistenza ucraina. La colonna di mezzi corazzati russi resta ad oltre 25 chilometri dal centro della città».