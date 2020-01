Raid Soleimani, lettera dell’Iran all’Onu: da Usa atto terrorismo L’ambasciatore iraniano all’Onu, Takht Ravanchi ha scritto al segretario generale Antonio Guterres e al collega del Vietnam Dang Dinh Quy, presidente di turno del Consiglio di Sicurezza di Andrea Carli

In migliaia in piazza a Teheran contro i “crimini” Usa

Parola alla diplomazia, in un contesto che però vira sempre più, e sempre più pericolosamente, verso una escalation della tensione tra Usa e Iran. Pesano le parole dell’ambasciatore iraniano all’Onu, Takht Ravanchi («Non possiamo rimanere in silenzio, dobbiamo agire ed agiremo», ha affermato) e quelle, altrettanto allarmanti, del ministro degli Esteri della Repubblica islamica Mohammad Javad Zarif al segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres (l’uccisione da parte degli Stati Uniti del comandante delle forze di Qods, il maggiore generale Ghassem Soleimani, potrebbe avere «conseguenze incontrollabili».

L’esercito iraniano: decideremo tempo e luogo azione

«Gli americani dovrebbero sapere che la vendetta dell’Iran per l’assassinio del comandante del Quds Qassem Soleimani non sarà affrettata e decideremo dove e quando avverrà la schiacciante risposta», osserva il portavoce del generale di brigata delle Forze armate iraniane Abolfazl Shekarchi. In ogni caso, se ci sarà una guerra o scontri con gli Stati Uniti, Shekarchi non ha dubbi: «Gli americani subiranno gravi danni»m e «se gli Usa commetteranno una follia, la risposta dell'Iran sarebbe ancora più dura».

Diplomazia in campo

È questo lo scenario, in evoluzione continua, che si configura dopo il raid Usa via drone in cui è rimasto ucciso il generale iraniano Qassem Soleimani. Migliaia di iracheni hanno partecipato a Baghdad al corteo funebre al grido “morte all’America”. Nella notte un comandante del gruppo paramilitare iracheno filo-iraniano Hashed Al Shaabi è stato ucciso in un nuovo raid aereo Usa a nord di Baghdad. Un ulteriore prova muscolare da parte degli Usa, dunque. Per ora la strategia messa in campo dalla Repubblica islamica si limita al campo della diplomazia. Ma la tensione cresce con il passare delle ore.

La lettera a Guterres

Nella lettera che Ravanchi ha inviato al segretario generale Antonio Guterres e al collega del Vietnam Dang Dinh Quy, presidente di turno del Consiglio di Sicurezza, si legge che «l’assassinio del generale Qassem Soleimani è un esempio evidente di terrorismo di Stato e, in quanto atto criminale costituisce una grave violazione dei principi di diritto internazionale, compresi quelli stipulati nella Carta delle Nazioni Unite. Comporta quindi la responsabilità internazionale degli Usa».

Ambasciatore Iran a Onu: azione militare chiama azione militare

In un’intervista alla Cnn, il diplomatico iraniano ha sottolineato che «la risposta ad un’azione militare è un’azione militare. Da parte di chi? Quando? Dove? Lo vedremo». «Non possiamo rimanere in silenzio - ha aggiunto Takht Ravanchi - dobbiamo agire ed agiremo». Il diplomatico ha poi fatto presente che il raid degli Stati Uniti contro Soleimani «è stato un atto di guerra contro il popolo iraniano».