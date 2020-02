Raisin, conti deposito a 20 miliardi. «Così i correntisti evitano i tassi zero» In arrivo una partnership con una banca italiana, in Italia già raccolti 2,6 miliardi attraverso le banche partner. Partita l’ iniziativa negli Stati Uniti, dove si punta a una clientela ancora poco servita nel B2C di Alessandro Graziani

Al vertice. Il fondatore e ceo di Raisin Tamaz Georgadze

«Abbiamo appena raggiunto i 20 miliardi di euro di raccolta in Europa, di cui 2,6 miliardi attraverso le banche partner in Italia. Ora per noi la nuova sfida è lo sbarco nel grande mercato statunitense. Ma crediamo che in Italia vi siano enormi potenzialità e a breve annunceremo un accordo con una banca italiana». Tamaz Georgadze è il chief executive officer e uno dei fondatori di Raisin, la piattaforma finanziaria solo digitale di origine tedesca che in pochi anni è diventato uno dei principali player europei del fintech puntando - nell'era dei tassi d'interesse a zero o negativi -sull'offerta di conti deposito. In questa intervista esclusiva a IlSole24Ore spiega obiettivi e strategie di Raisin, la prima azienda fintech ad aver acquisito una banca (Mhb Bank).

Signor Georgatze, partiamo da quello che più interessa ai risparmiatori oltre alla remunerazione: la tutela dei depositi. Chi sceglie i conti di deposito che proponete, sia direttamente che tramite i vostri partner bancari, è garantito fino a 100.000 euro come i depositanti delle banche?

Attraverso le nostre piattaforme, 240.000 clienti hanno accesso ai conti di risparmio offerti da 92 banche di 25 paesi europei e tutti i clienti sono protetti dai rispettivi fondi di tutela dei depositi nazionali grazie all’armonizzazione in tutta l’Unione europea. Aggiungo che per una nostra policy, i clienti non possono depositare più di 100.000 euro per banca, in modo che tutti i depositi rientrino nel limite dei fondi di garanzia. In ogni caso, è il sistema di garanzia nazionale della banca in cui il denaro viene depositato a garantire il deposito.

In che modo arrivano a Raisin i correntisti, per esempio, italiani?

Gli italiani possono accedere al nostro mercato attraverso il nostro sito, e siamo presenti in Germania, Austria, Francia, Spagna, Olanda, Irlanda, Regno Unito con domini locali. I risparmiatori italiani possono accedere ai depositi di Raisin anche in altri modi: a breve lanceremo una partnership di distribuzione con una banca italiana e i clienti di questa banca potranno trasferire una parte dei loro risparmi ad alcune nostre banche partner selezionate