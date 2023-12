Raiway corre con il pressing dei fondi per la fusione con Ei Towers

Ascolta la versione audio dell'articolo

Acquisti su Rai Way a Piazza Affari, con il pressing dei fondi per la fusione con Ei Towers in una giornata di cautela per il listino milanese (FTSE MIB). Secondo quanto riferito da Reuters la scorsa settimana, un gruppo di fondi azionisti ha chiesto al cda della società delle torri quotata un aggiornamento sull’operazione di aggregazione con Ei Towers, società controllata da F2i e partecipata da MediaForEurope. Il gruppo di investitori rappresenta complessivamente il 10% del capitale di Rai Way e comprende società di gestione del risparmio come Amber Capital, Artemsi, Banca Mediolanum, Kairos e Hsbc, presenti nel capitale fin dalla quotazione in Borsa di Rai Way.

«Leggiamo positivamente questa call-to-action da parte di alcuni investitori storici di Raiway - dicono gli analisti di Intermonte - sospettiamo che la richiesta sia arrivata dopo i rumors riguardanti la possibile cessione da parte di Rai di un 15% di Raiway». Intermonte, che ha un rating buy e un target price di 7 euro sul titolo, dice che una cessione potrebbe essere accolta male dal mercato, che punta invece a una fusione con Ei Towers, considerato «il modo migliore per aumentare il valore di Raiway grazie al potenziale di re-leveraged della combined entity che garantirebbe lo stacco di un dividendo straordinario (fino a 1,20 euro per azione), consentendo a Rai di scendere dall'attuale 65% ad almeno il 30%».

La vendita di una quota non escluderebbe uno scenario simile, ma potrebbe allungare i tempi. Nel 2022 un Dpcm del governo Draghi aveva aperto la possibilità per Rai di scendere nella partecipazione in Rai Way dall’attuale 65% fino a un minimo del 30% e il mercato aveva iniziato a scommettere sulla operazione di aggregazione per creare un polo nazionale delle torri broadcasting. Secondo il Sole 24 Ore, il piano industriale di Rai per il 2024-26 dovrebbe essere approvato il 18 gennaio e in questa occasione potrebbe essere discusso il futuro della partecipazione di Raiway.

Il titolo, secondo gli analisti di Intermonte, tratta a sconto del 40% rispetto ai principali peer. «La cessione del 15% a un socio pubblico potrebbe rappresentare l’avvio della sostituzione di Rai quale socio pubblico di riferimento in Rai Way e quindi preludere ad un successivo deal con Ei Towers - dicono gli analisti di Equita - al contrario un placement in Borsa riteniamo significherebbe invece un rinvio dell’operazione». Anche per Equita la fusione Rai Way-Ei Towers rappresenta il catalyst sul titolo perché «ci attendiamo porti un re-leverage della combined entity anche attraverso un dividendo straordinario (nostra stima di 1,5 euro per azione)».