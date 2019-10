Rakuten Tv, film on demand gratis con la pubblicità Rakuten Tv, piattaforma di video on demand diffusa in vari Paesi d’Europa, ha annunciato il lancio dei suoi primi canali Avod – Advertising Video On Demand - all'interno della piattaforma. Questo nuovo modello di business consentirà agli spettatori di guardare gratuitamente contenuti, senza alcun costo, supportati da pubblicità di Andrea Biondi

Vedere i film da piattaforma on demand, ma senza pagare nulla, confidando sulla pubblicità. Il modello Avod sbarca in Italia con Rakuten, colosso giapponese dell’e-commerce che si appresta a farsi sentire sul mercato italiano della tv on demand.

Rakuten Tv, nata dall’esperienza della spagnola Wuaki, vuole dar battaglia unendo la sua parte Tvod (transazionale, in cui come per gli home video si paga per quello che si vede) con un’offerta che, appunto, confida esclusivamente sulla pubblicità.

«Questa è un’opportunità unica per Rakuten Tv che ha già accesso diretto a milioni di famiglie europee attraverso un suo pulsante dedicato sul telecomando dei principali modelli di Smart Tv. Ed è solo l’inizio di un grande progetto che vedrà il lancio di altri canali e di contenuti esclusivi nei prossimi mesi», ha dichiarato il fondatore e ceo, Jacinto Roca.

Di certo è una scommessa, per Rakuten come per il mercato. Del resto, a tentare di giocare una partita basata sul modello di remunerazione più tradizionale, vale a dire la pubblicità, è un brand ancora non tanto conosciuto, ma che dal 2017 appare come sponsor sulle maglie nientemeno che del Barcellona.

I dati di bilancio parlano di un colosso da 5 miliardi di euro di ricavi, in miglioramento del 14,5% con profitti netti per 850 milioni, in crescita su base annua del 54,9 per cento. Di questi numeri Rakuten Tv rappresenta una parte dell’attività, ma di certo si tratta di un player dalle spalle larghe. «Rakuten TV – si legge nel profilo del gruppo – è disponibile in 42 Paesi e fa parte di Rakuten Inc., una delle principali società di servizi Internet al mondo, che offre una vasta gamma di servizi per consumatori e aziende, con particolare attenzione all’e-commerce, al fintech e ai contenuti digitali».