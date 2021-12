Rallenta la caccia al virus: in un anno tagliati 3.500 tracciatori

Ascolta la versione audio dell'articolo

È da sempre la prima trincea anche in questa quarta ondata. Un avamposto dove i “cacciatori del virus” lavorano per scovare i contagi in quella attività di indagine che ormai tutti conoscono con il termine coniato dagli epidemiologi di «contact tracing».

Peccato che dopo le debacle delle prime ondate, quando il tracciamento saltò quasi subito, invece di essere rafforzata questa prima trincea sia stata depotenziata: in un anno infatti sono spariti nel nulla oltre 3500 “cacciatori di virus”.

A conti fatti circa un quarto del totale del personale che dalle Regioni viene destinato a questa attività dopo 11 mesi non risulta infatti più operativo: se a inizio gennaio del 2021 si contavano 14.920 tracciatori, quasi un anno dopo, a inizio dicembre, sono diventati 11.352, in pratica 3.568 in meno.

Tracciamento indebolito

Una emorragia di personale importante e che sicuramente rende ancora più difficile la caccia al virus, visto che l’attività di contact tracing consiste non solo nell’effettuare i tamponi, ma anche nel tracciare tutti i contatti stretti di un contagiato almeno nelle 48 ore precedenti. Si tratta di un lavoro fondamentale e assolutamente non irrilevante. Basti pensare che per ogni positivo vanno rintracciati in media dai 10 ai 15 contatti (le persone che si incontrano o si frequentano in media in due giorni) e se oggi abbiamo 15-16mila nuovi positivi al giorno significa che bisogna “rincorrere” decine di migliaia di persone per invitarle alla quarantena e a fare il tampone.

Il fronte scolastico

Per non parlare del fronte scuola, dove il protocollo che le Regioni volevano congelare perché troppo impegnativo prevede che in caso di positivo in classe si facciano tamponi e tracciamento subito per tutti i compagni per poi ripetere la stessa procedura - tamponi per tutti - dopo cinque giorni.