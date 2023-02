Rallenta la crescita dei ricavi Vodafone e il titolo soffre alla Borsa di Londra

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Rallentano i ricavi di Vodafone, soprattutto in Germania, Spagna e Italia e il titolo soffre in Borsa. Nel terzo trimestre dell'esercizio fiscale il gruppo britannico ha realizzato ricavi pari a 11,638 miliardi di euro, in calo dello 0,4% a livello reported ma in aumento del 2,7% a livello organico. I ricavi da servizi hanno raggiunto i 9,52 miliardi di euro, rispettivamente in calo dell'1,3% e in aumento dell'1,8 per cento. In Europa, i ricavi da servizi sono diminuiti dell'1,8% in Germania, del 3,3% in Italia e dell'8,7% in Spagna, sono aumentati del 5,3% nel Regno Unito e del 2,1% nell'Altra Europa. Per quanto riguarda la guidance sul 2023 Vodafone continua a puntare a un EbitdaaL rettificato di 15-15,2 miliardi di euro e un flusso di cassa libero rettificato di circa 5,1 miliardi.

La ceo ad interim del gruppo, Margherita Della Valle, che ha preso il posto di Nick Read nel dicembre scorso, ha detto che Vodafone «può fare di meglio» e non ha voluto commentare il processo di selezione in corso per chi guiderà il gruppo. Per quanto riguarda i risultati in Italia, i dati del mobile sono stati influenzati soprattutto dalle pressioni competitive, solo parzialmente compensate dalla domanda business per connessione e servizi digitali, sottolineano gli analisti di Intesa Sanpaolo. «I risultati in Italia non sono una sorpresa», dicono gli esperti. «Ci aspettiamo che Tim, che darà i numeri il prossimo 14 febbraio, continui a sovraperformare rispetto a Vodafone in termini di ricavi da servizi mobili».