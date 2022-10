Rallenta il mercato delle macchine agricole: -14,4% nei primi nove mesi

Per questo FederUnacoma chiede un rilancio del sistema di incentivi per sostenere le vendite: «L’agricoltura italiana ha necessità di tecnologie di alto livello – ha detto il presidente di FederUnacoma Alessandro Malavolti – e deve essere sostenuta negli investimenti per l’acquisto di macchinari innovativi. Un aiuto importante in questo senso è quello rappresentato dagli incentivi pubblici per l’acquisto di mezzi di nuova generazione e l’auspicio dell’intera filiera agromeccanica è che l’attuale sistema di aiuti venga prolungato e rafforzato, per mantenere il settore dinamico anche in presenza di una congiuntura così difficile».