Rallentano le aziende private cinesi, costi al massimo da 40 mesi

2' di lettura

Si delinea il quadro congiunturale cinese post anno lunare, con le aziende private di medie e piccole dimensioni in affanno per l’aumento dei costi di produzione e per le possibili conseguenze dell’inflazione. L’indice PMI manifatturiero Caixin / Markit del mese di marzo, che registra l'andamento del settore privato, è sceso al minimo da quasi un anno a 50,6 contro il previsto 51,4 (il mese precedente era stato di 50,9). La Banca centrale apre ai flussi di capitale per allentare le tensioni sullo yuan.

A causa del forte aumento dei costi, al massimo in 40 mesi, anche il settore privato, quindi, segna un rallentamento, allineandosi con l’andamento delle grandi aziende statali i cui PMI, appena diffusi, sono stati a marzo 51,9 nel manifatturiero (previsto 51,2) e 56,3 nei servizi (previsto 52,0).



Loading...

I riflessi sull’occupazione

«Dovremmo prestare attenzione all'inflazione in futuro perchè gli indicatori per i prezzi di input e output sono in aumento da diversi mesi», ha detto Wang Zhe, economista di Caixin Insight Group. «La crescente pressione inflazionistica limita lo spazio per le politiche future e non è una buona cosa per sostenere una ripresa economica nel periodo post-epidemia».

Le aziende, intanto, hanno tagliato i livelli di personale per il quarto mese consecutivo. Non è un buon segnale se si pensa che nel discorso al Parlamento in Plenaria il 5 marzo il premier Li Keqiang ha promesso, nel 2021, 11 milioni di nuovi posti di lavoro nelle aree urbane.

D’altronde il quadro cinese trova un riscontro più generalizzato anche nell’andamento asiatico, caratterizzato anch’esso da forti pressioni sui costi. La ripresa produttiva in Asia aumenta il ritmo, ma emergono, infatti, pressioni sui costi di produzione.