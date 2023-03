Rallentano i ricavi dell’industria, giù gli energivori

A frenare le medie sono i prodotti intermedi, dove si concentrano alcuni settori energivori, ancora penalizzati da prezzi di gas ed energia elettrica che pur ridimensionati sono ancora ben oltre le medie storiche.

Così, a gennaio frenano ad esempio chimica (-7%) e metallurgia (-2,2%) mentre carta e legno sono quasi al palo. Altrove le crescite restano invece rilevanti, in più di un caso ampiamente a doppia cifra, come capita per alimentari, tessile-abbigliamento, elettronica, farmaceutica, macchinari e mezzi di trasporto.

Che il clima non sia però euforico è evidente scomponendo il dato Istat tra valori e volumi: se i primi crescono di nove punti, depurando l’effetto dei prezzi si ha una crescita quantitativa di appena lo 0,5% su base annua, un calo di oltre due punti nel confronto con dicembre.





