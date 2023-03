Rallentare la caduta dei capelli: ecco perché utilizzare le fiale

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Non è una questione estetica o di stile: non solo, almeno. I nostri capelli sono vivi, si nutrono, invecchiano. E raccontano molto di chi siamo. Sono così intimamente legati all’immagine che abbiamo di noi stessi che il taglio, il colore e il loro aspetto (florido e lucente oppure rado e trascurato?) forniscono indicazioni - oltre che sul nostro stato d'animo e su quello che vogliamo comunicare di noi - anche su salute, dieta, stile di vita e persino sull'ambiente in cui viviamo.



Prima della tricologia, per molti secoli è stata la mitologia a occuparsene perché i capelli sono un simbolo così potente di forza vitale, fertilità, virilità e sensualità, da essere stati, nel corso dei secoli, oggetto di norme e tabù. E da sempre la loro caduta è vissuta dalle persone con sofferenza e disagio perché incide profondamente sull'autostima e sulla capacità di relazione. Per questo l'80% delle persone si dichiara preoccupato dalla possibilità di perdere la chioma.



Ciò succede proprio perché, invecchiando, i capelli cadono a tutti, tra i 50 e i cento al giorno in media. Il problema si pone quando non ricrescono. Nel tempo il senso comune ha tramandato alcuni accorgimenti per bloccare il fenomeno. Si tratta di espedienti ormai sfatati dall'avanzare della ricerca scientifica. Non è vero, ad esempio che la calvizie sia causata dall'uso di copricapi così come è un'illusione che rapandosi a zero la chioma si rinforzi.



Purtroppo, la scienza non ha ancora scoperto la soluzione definitiva al problema ma la ricerca è proseguita senza sosta e già oggi sono disponibili trattamenti in grado di ottenere effetti concreti e durevoli nel rallentamento della caduta dei capelli di uomini e donne. Se infatti circa l’85% degli uomini soffre di caduta, prima o poi accade anche al 33% delle donne.



I trattamenti topici, disponibili in fiale ad alta concentrazione di attivi e applicati direttamente sul cuoio capelluto, sono efficaci nel ridurre la caduta temporanea dei capelli e sono funzionali a stimolare la microcircolazione del cuoio capelluto.



L'Aminexil, ingrediente principale delle fiale Dercos, agisce proprio sulla radice e fissando saldamente la radice al cuoio capelluto. Tutto nasce dalla ricerca L'Oréal, che arriva sugli scaffali solo dopo un trial durato dieci anni e condotto nei Paesi Bassi su un ampio campione di persone.

Aminexil Intensive 5, disponibile in fiale sia nella versione per uomo sia nella formulazione studiata per le donne, è clinicamente testato per ridurre la caduta temporanea e riavere capelli più resistenti, rinforzati alla radice e un cuoio capelluto in salute.Si tratta di un trattamento leave-on che si utilizza sul cuoio capelluto, massaggiando per almeno mezzo minuto e senza risciacquare, per assicurare l'assorbimento dei nutrienti e dei diversi attivi che arricchiscono la gamma a base di Aminexil. È consigliabile un utilizzo del prodotto all'interno di una routine che preveda anche il ricorso, prima dell'applicazione, a uno shampoo energizzante seguito da un balsamo fortificante.Il trattamento – disponibile in diversi formati per diverse posologie – già dopo sei settimane riduce la caduta temporanea per l'89% dei soggetti(*).



Basteranno tre settimane per osservare i primi evidenti segni di inspessimento*, come dimostrato da una ricerca scientifica condotta su un campione di volontari. Tenendo tuttavia presente che i cicli follicolari sono ben più lunghi, per apprezzare a fondo il beneficio sarà necessario attendere almeno sei mesi e seguire ogni 6/12 mesi un ciclo di richiamo del trattamento che è anche un valido supporto per trattamenti dermatologici specifici. Si consiglia di adoperare una fiala al giorno per sei settimane di trattamento Dercos e tre fiale a settimana per mantenere i risultati ottenuti. Un applicatore ad hoc rende estremamente facile l'uso del prodotto mentre, grazie alla texture non grassa, i capelli non si ungono.La costanza nell'applicazione del trattamento e il rispetto della procedura contribuiscono all'efficacia dei trattamenti con Aminexil, come insegnano anche i test condotti da Dercos in sei differenti Paesi. L'86% del campione ha dichiarato di essere soddisfatto dall'effetto ottenuto utilizzando Aminexil intensive 5. Dercos è un prodotto del brand Vichy, consigliato da oltre 50mila dermatologi in tutto il mondo.



(*) Test di autovalutazione 102 soggetti