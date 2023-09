Rally 1000 Miglia: Albertini vince davanti a Crugnola già Campione Italiano

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Di gare così non se ne vedevano da tempo. Pochi secondi a dividere le prime posizioni con una lotta fino all’ultima curva. La sesta gara del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco ha visto primeggiare il pilota bresciano Albertini con il suo fido navigatore Fappani su Skoda Fabia rally2 che con un vantaggio di 2.5 secondi dopo oltre 100 km di prove cronometrate si sono aggiudicati la vittoria dopo una bella battaglia con i Campioni Italiani 2023 Crugnola-Ometto su Citroën C3 rally2. Terzo posto per i locali Mabellini-Lenzi su Skoda Fabia rally2.

Tanta soddisfazione per i piloti locali

Festa grande a Piazza Arnaldo a Brescia, dove tre piloti locali si sono posizionati nelle prime quattro posizioni. Una vittoria speciale per Albertini che ha così raggiunto Busseni nella classifica dei piloti bresciani più vincenti di sempre in casa con quattro sigilli, una soddisfazione notevole condivisa con Fappani, che con questo ha accumulato cinque successi al Rally 1000 Miglia, quattro con Albertini e uno con Andrea Dallavilla. Ad aggiungere prestigio a questa vittoria anche il fatto che l’evento è stato inserito quest’anno nel calendario di “Bergamo Brescia 2023 - Capitale Italiana della Cultura”, aumentando il prestigio della corsa.

Loading...

Alle sue spalle i neo campioni d’Italia Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto su Citroen C3 rally2 che inizialmente erano andati in testa dopo la Power Stage d’apertura del venerdì, ma nella lunga frazione di sabato non hanno potuto contenere lo strapotere di Albertini, salvo tentare uno spettacolare attacco sull’ultima prova fermatosi a 2.5 dal successo. Onore a loro per averci provato ed onore anche ad Andrea Mabellini e Virginia Lenzi su Skoda Fabia rally2 che hanno concluso al terzo posto, primi di Under 25, dopo aver convinto al loro rientro nella gara di casa, confermando due equipaggi bresciani sul podio e dimostrando la loro crescita e la loro voglia di fare bene.

Appena sotto al podio un altro pilota di Brescia, Luca Bottarelli, navigato dal palermitano Marco Pollicino, su Skoda Fabia Rally2 Evo, che ha conquistato la classifica del Campionato Italiano Promozione dove ora è leader con 8 punti di margine sugli inseguitori. Bottarelli nella prima parte della gara era riuscito a salire al secondo posto, facendo sognare i tanti appassionati con una tripletta recante le effigi della Leonessa, ma un testacoda sulla PS5 gli è costato qualche secondo di troppo e di fatto la possibilità di chiudere a podio.

Due ruote motrici: un’altra sfida sul filo dei secondi

Grande battaglia anche tra le “tutto avanti” del Leone, le Peugeot 208 rally4, che in questo appuntamento hanno fatto vivere grandi emozioni con una lotta sul filo dei secondi tra Di Pietro-Desdi e Cambiaghi-Paganoni con la vittoria dei primi per soli 1,9 secondi. Può accontentarsi stavolta del terzo gradino del podio il già Campione 2RM Gianandrea Pisani, stavolta navigato da Andrea Bartarelli, che ha disputato una gara senza particolari pressioni, con l’obiettivo principale di fare chilometri e studiare nuove soluzioni con la sua 208 e le diverse mescole Michelin. Nell’ultima prova è arrivato anche il suo sigillo, con l’ultimo scratch, che gli ha concesso la terza posizione a 14.3 secondi.

Junior e trofei: la crescita dei giovani

È tornato alla vittoria nel Campionato Italiano Assoluto Rally Junior Davide Pesavento, che è partito determinato fin dai primi momenti di gara e ha firmato 6 prove sulle 8 affrontate, al netto di una mandata in trasferimento, dominando con fermezza la classifica dei giovani talenti di ACI Team Italia. Bottino pieno per lui in questo Rally 1000 Miglia, tenendo conto anche dei punti della power stage, che lo lancia in classifica solitaria dopo le vittorie in Sicilia ed a San Marino. Il driver vicentino navigato da Marco Frigo, a bordo di una delle Renault Clio Rally5 preparata da Motorsport Italia e gommata Pirelli della serie giovanile, ha contrastato l’ottimo Igor Iani, che in coppia con Stefano Tiraboschi è arrivato alla bandiera a scacchi con 12.5’’ di ritardo nonostante due scratch portati a casa. Francesco Dei Ceci navigato da Nicolò Lazzarini, con un distacco più marcato di 57.7’’, ha invece chiuso terzo.