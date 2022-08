Rally 1000 Miglia: Crugnola (Citroën) domina la gara e allunga in classifica

Grande gioia per il rientro del “Dalla

”Menzione speciale per Andrea Dallavilla. L'eroe di casa, acclamato dal pubblico come non si ricordava da tempo e abbracciato da un bagno di folla all'arrivo di Piazzale Arnaldo, è tornato alle gare dopo 11 anni al volante di una Skoda Fabia Rally2 Evo per celebrare il suo ventiduesimo Rally 1000 Miglia, duecentesima gara in carriera. Ha guidato con passione sulle strade di casa, navigato da Valentino Gaspari, sperimentando per la prima volta i rally di oggi, così diversi e così simili a quelli di fine anni Novanta.

Bondioni primo nel Crz

Sparato vince la 2^ zona Nella gara valida per la Coppa Rally di 2^ Zona successo per Ilario Bondioni ed Elia Ungaro su Skoda Fabia Rally2 Evo che sono stati in testa dall'inizio alla fine della gara. Seconda piazza per Michele Griso ed Elia De Guio, terza per Luca Veronesi e Marco Menchini, tutti su Skoda Fabia. Quarto posto per l’equipaggio Spataro-Muffolini su Skoda Fabia che conquista così la vittoria della 2^ Zona.

Classifica piloti prima dell'ultimo appuntamento

Crugnola ha allungato nella classifica piloti andando a 124,5 punti. A seguirlo De Tommaso a 99 punti, Andolfi 69, Albertini 55, Basso 50 e Scattolon 31.

Il prossimo ed ultimo appuntamento con il Ciar è a Verona per il 2 Valli in programma

dal 6 all'8 ottobre.