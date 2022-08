Rally 1000 Miglia: tutto pronto per il sesto appuntamento del Ciar e l'ultimo round del Crz

Due ruote motrici: titolo già assegnato ma grande lotta per le altre posizioni

Si è conclusa in anticipo la battaglia per il Campionato Italiano Due Ruote Motrici, con il titolo già assegnato agli assenti Andrea Mabellini e Virginia Lenzi, ma sarà comunque una gara importante per decidere i piazzamenti della categoria cadetta. Spazio dunque ad altri giovani come il trentino Fabio Farina, secondo in classifica con Daniel Pozzi su Peugeot 208 ed il piacentino Christian Tiramani, autore fin qui di una stagione d'esordio in costante crescita, sull'altra Rally4 francese insieme ad Enrico Bracchi. Tra le Peugeot 208 di Nicola Cazzaro con Nicolò Lazzerini, Emanuele Fiore con Andrea Casalini e Farbizio Giovanella con Andrea Dresti, proverà a farsi avanti Daniele Campanaro su Ford Fiesta navigato da Irene Porcu.

Sette equipaggi dello Junior al via

Saranno sette i rappresentanti di Aci Team Italia in gara al Rally 1000 Miglia per il quinto e penultimo atto del Campionato Italiano Assoluto Rally Junior. I piloti a bordo delle Renault Clio Rally 5 gestite da Motorsport Italia, tutte gommate Pirelli, saranno i primi attori di uno scontro fondamentale ma ancora non risolutivo per quanto riguarda l'assegnazione del titolo giovanile. Cinque di loro infatti possono ancora sognare in grande, a partire dal leader messinese Alessandro Casella navigato da Rosario Siragusano, che ha ripreso fiducia dopo la vittoria romana ed è salito a 70 punti. Non troppo distante dal vertice, a 8 punti, si presenta in forma anche il principale avversario Davide Nicelli in coppia con Tiziano Pieri, gli unici pretendenti al titolo ad aver già “scartato” un risultato nella prima sfida a Sanremo. A Roma il trevigiano Mattia Zanin ha mancato il podio, per la prima volta nella stagione, e ora terzo in classifica con 52 punti proverà a tornare subito nelle posizioni che gli competono insieme a Fabio Pizzol. Distante appena 2 lunghezze il padovano Edoardo De Antoni con Martina Musiari, il più costante degli Junior e ancora in cerca della prima vittoria stagionale. Ha ancora margine, anche se minimo, per sperare in una clamorosa rimonta il torinese Matteo Ceriali, quinto con 28 punti realizzati, che farà la sua prima presenza stagionale in coppia con Marta De Paoli. Chiudono la formazione del Ciar Junior i più giovani, la casaranese Sara Carra con Lorenzo Mezzina alla sua prima apparizione sugli asfalti bresciani ed il foggiano Fabio Solitro con Rosario Navarra, che invece potrà sfruttare la sua esperienza dello scorso anno su queste strade.

Quarto round per il Trofeo Toyota

Inizia a farsi sempre più intensa la competizione per la GR Yaris Rally Cup, che a Brescia giunge al quarto round e lancia un finale ancora tutto da vivere. Fin qui però il trofeo giapponese, che a Montichiari presenterà in partenza dieci Toyota Yaris Gr di classe R1T Nazionale 4x4, sembra indirizzato verso Thomas Paperini autore di un tris di vittorie. In tanti proveranno ad invertire la rotta, compresi i due nuovi ingressi Simone Rivia, già apprezzato all'opera sulla Yaris e Riccardo Canzian, volto noto delle due ruote motrici nel tricolore.

Match point per Giordano nel Suzuki Rally Cup

Il percorso della Suzuki Rally Cup punta ad un finale sprint con il Rally 1000 Miglia che anticipa la settima ed ultima sfida sterrata programmata a novembre nella Liburna Terra. Tra le 11 Swift, nelle versioni Sport Hybrid in classe Ra5h Naz. e Sport in classe Racing Start, svetta quella del capofila Matteo Giordano, che dopo quattro vittorie cercherà la quinta che gli consegnerebbe il titolo del trofeo con una gara d'anticipo. Non sono tirati indietro i principali avversari di quest'anno come Giorgio Fichera, Roberto Pellé ed il giovane leader di Under 25 Igor Iani, pronti a scombinare i piani del leader cuneese, a caccia anche del titolo per il Campionato Italiano R1.

Crz in chiusura: tutti vorrebbero la finale

In coda alla gara del CIAR Sparco si svolgerà il quinto ed ultimo appuntamento del Coppa Rally di 2^ Zona, che attende al via 57 equipaggi. Questo round assegnerà punteggi moltiplicati per un coefficiente 1,5 e deciderà, oltre ai vincitori di Zona, anche tutti i qualificati alla prossima Finale Nazionale Coppa Italia Rally ACI Sport. Molti i nomi di spicco che puntano alla vittoria assoluta per la corsa che riguarda il quadrante geografico tra Lombardia e Liguria, tra i quali emerge quello di Andrea Spataro su Skoda Fabia, attualmente primo in classifica, come del locale Ilario Bondioni su altra Rally2 ceca, oppure di Patrizia Sciascia come terza forza della 2^ Zona, anche lei su Skoda.