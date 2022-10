Rally 2 Valli: l'ultimo round del Ciar assegna il titolo conduttori

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Crugnola o De Tommaso. Sono questi i due pretendenti alla vittoria del titolo piloti per la stagione 2022 che a Verona, al 40^ rally Due Valli, si trovano a 25,5 punti di distanza a favore del pilota Citroën.

L'ultimo atto per il titolo piloti 2022

Le strade del rally Due Valli sono quindi pronte ad offrire il faccia a faccia risolutivo tra Andrea Crugnola e Damiano De Tommaso per assegnare il titolo piloti del Ciar Sparco. Tra i due varesini portacolori di Aci Team Italia la bilancia pende pesantemente a favore del primo, leader di campionato insieme a Ometto sulla Citroën C3 Rally2. Crugnola, infatti, potrebbe laurearsi Campione d'Italia per la seconda volta già con un primo o secondo miglior tempo nella Power Stage, oppure piazzandosi al quarto posto finale per la gara dell'Assoluto. A De Tommaso, già Campione Italiano Promozione, affiancato da Bizzocchi (la maggior parte della stagione l'ha fatta con Giorgia Ascalone) sulla Skoda Fabia Rally2, non resta altra chance che vincere tutto, sia la Power Stage che la gara del Ciar Sparco e sperare che il rivale almeno non parta forte.

Loading...

Validità per quattro campionati più il trofeo Suzuki

Attorno a Verona nelle giornate di venerdì 7 e sabato 8 ottobre andrà in scena uno spettacolo imperdibile per l'automobilismo nazionale, decisivo per le sorti delle due serie maggiori (Ciar e Cira) alle quali si affianca la sfida conclusiva per la Coppa Rally di 3^ Zona Aci Sport, oltre alla validità per le auto storiche nel Trofeo Rally di Zona. L'evento organizzato da Ac Verona e Aci Verona Sport festeggerà così 50 anni di storia dalla sua prima edizione nel 1972. Per l'occasione potrà vantare al via una flotta imponente composta da 187 concorrenti tra i migliori piloti, navigatori e vetture su asfalto di tutto il Paese, chiamati al confronto su undici prove speciali per 121,12 chilometri cronometrati, immerse in un percorso di 424,65 chilometri complessivi.

Il programma dell'evento

La manifestazione avrà come palcoscenico Piazza Brà, nel cuore di Verona, scelta come scenario sia per l'avvio del Rally Due Valli, previsto venerdì dalle ore 14:06, che per la cerimonia di premiazione finale in programma dalle ore 20:30 del sabato.

La gara potrà essere seguita sin dai primi chilometri della Power Stage iniziale grazie alle dirette su Rai Sport (canale 57 Dt) e Aci Sport tv (canale 228 Sky, acisport.it, Facebook), che terrà tutti con il fiato sospeso poiché potrebbe assegnare subito il titolo di Campioni d'Italia. Dopo di questa si svolgeranno altre due prove speciali sempre al venerdì sera, con i due passaggi sul tratto “San Francesco” (12,80 km) previsti alle 18:31 e nell'affascinante versione notturna alle 21:57.