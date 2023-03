Rally il Ciocco e Valle del Serchio: vittoria di Crugnola su Citroën C3 R5

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Nuova stagione ma stessa stoffa. Il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco è ripartito come si era concluso, con un capolavoro di Andrea Crugnola e Pietro Ometto sulla Citroen C3 Rally2, vincitori del 46° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio.

Nuovo equilibrio per la stagione 2023 del Ciar

L’apertura della stagione 2023, 62^ edizione per la massima serie tricolore, ha mostrato un equilibrio più sottile rispetto al passato, per questo rally ma, soprattutto, in prospettiva per la nuova corsa al titolo. C’è stata più bagarre insomma, tanto che dopo le prime due prove la supremazia di Crugnola sembrava seriamente messa in dubbio dall’attacco di diversi avversari. Primo su tutti il rivale principale di un anno fa, l’altro varesotto del Ciar Sparco, Damiano De Tommaso che nella nuova coppia con Sofia D’Ambrosio, sempre sulla Skoda Fabia di Delta Rally, ha aperto il Ciocco con la vittoria nella breve Power Stage iniziale. Si è preso lì i primi 3 punti dell’anno e ha poi rilanciato con il miglior crono alla prima prova del mattino seguente. Dopo questi primi scratch il pilota di Aci Team Italia ha perso un po’ di continuità rispetto ai suoi avversari, finendo quarto assoluto ad un minuto dal podio.

Loading...

Ha approfittato dell’occasione per prendersi il secondo posto Fabio Andolfi, terzo elemento dello scorso tricolore, il savonese si è presentato al Ciocco con il nuovo navigatore Nicolò Gonella, sempre sulla Skoda di MS Munaretto, con una consapevolezza maggiore e una stagione in più d’esperienza nel campionato.

Sul gradino più basso del podio sale, con una prestazione in crescendo, l’equipaggio sulla Skoda Fabia della DP Autosport formato da Luca Bottarelli e Walter Pasini, che ha strappato due secondi tempi assoluti e ha perso 15’’ solamente in occasione del primo passaggio sulla prova “Renaio”.

Gara combattuta anche ai piedi del podio

Dietro a De Tommasi, in quinta posizione tra i piloti assoluti Giacomo Scattolon, al debutto nell’abitacolo della Volkswagen Polo con Sauro Farnocchia, che ha accumulato gran parte dello svantaggio nella prima salita verso Careggine, sull’asfalto umido e sporcato dal fango dei tagli. Durante tutto il resto del rally infatti Scattolon è stato tra più veloce, soprattutto sull’asfalto della “Ciocco”, prova in cui ha anche ottenuto il miglior tempo nel terzo passaggio. Ivan Ferrarotti e Massimo Bizzocchi si sono poi fermati a soli 4.2’’ secondi da Scattolon, non portando a termine una rimonta iniziata alla grande nella seconda giornata nonostante una performance da sottolineare. I due secondi posti, di cui uno sulla più lunga “Careggine”, non sono bastati a difendere la posizione sul pavese, anche per il minuto di ritardo al CO pagato con 10’ secondi di penalità. Seguono poi due equipaggi sfortunati, nuovi volti del Ciar, attesi protagonisti tra le strade garfagnine che però hanno dovuto fare i conti con due forature: Bostjan Avbelj con Damjian Andrejka su Skoda Fabia e Rudy Michelini con Matteo Nobili, sempre su Skoda Fabia. L’equipaggio sloveno ha pagato una foratura nella prima prova di sabato, accumulando un distacco insormontabile per poter ottenere qualcosa in più nonostante gli ottimi piazzamenti; invece il pilota di casa Michelini, mentre manteneva un ritmo da top5 assoluta, ha forato perdendo un minuto sul tracciato più lungo della gara, mentre correva la PS6 “Careggine2”. A le prime dieci posizioni che offrono punti per il campionato Antonio Rusce e Martina Musiari su Skoda Fabia e Andrea Mazzocchi e Silvia Gallotti, su Citroen C3.