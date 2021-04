Rally Croazia Wrc: la doppietta Toyota

3' di lettura

La prima edizione del rally di Croazia verrà sicuramente ricordata. Una gara incredibile e adrenalinica fino agli ultimi chilometri dell'ultima prova speciale in programma, la power stage, valida per ottenere punti extra per la classifica piloti. E alla fine, nell'albo d'oro sono stati scritti i nomi di Ogier-Ingrassia che con la loro Toyota Yaris Wrc sono riusciti a portare a termine una gara che sembrava continuamente a loro avversa. Per soli 6 decimi, il francese è riuscito a battere il compagno di squadra Evans, con alle note Martin. A chiudere il podio, l'equipaggio Hyundai, Neuville-Wydaeghe.

Vittoria sul filo dei decimi

Nelle prime tappe dell'ultimo giorno, l'equipaggio Evans-Martin è stato il più veloce e ha preso il comando allontanandosi da Ogier, che è stato coinvolto in un incidente stradale, dal quale fortunatamente nessuno è rimasto infortunato, oltre che protagonista di una doppia foratura nelle prove cronometrare 1 e 13. La sua vettura è riuscita a proseguire la gara, anche se con danni evidenti alla portiera destra e, di conseguenza, all'aerodinamica.

Evans e Ogier hanno iniziato la Power Stage decisiva separati da soli 3,9 secondi. Alla fine, Ogier è stato il più veloce in tutta la prova e ha ottenuto la vittoria mentre Evans ha chiuso la prova facendo registrare un tempo superiori di 4,5 secondi rispetto al compagno di squadra. Il margine di vittoria finale è stato di soli 6 decimi, il terzo più vicino nella storia del Campionato del mondo rally.

Terzo posto assoluto per il duo Neuville-Wydaeghe su Hyundai i20 Coupé Wrc che sono riusciti a vincere sei prove speciali sulle venti in programma. Tänak-Järveoja si sono assicurati il quarto posto con una giornata conclusiva senza difficoltà inaspettate a bordo della Hyundai i20 Coupe Wrc.

Grande prestazione per Fourmaux-Jamoul su Ford Fiesta Wrc del team di Wilson che al debutto tra grandi si sono portati a casa un ottimo quinto posto assoluto. A seguire, Katsuta-Barritt hanno ottenuto per la terza volta consecutiva il sesto posto con la Toyota Yaris Wrc che guida nell'ambito del programma Tgr Wrc Challenge.