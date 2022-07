Rally Estonia: tutto pronto per la settima tappa del mondiale

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Si accendono i motori per la settima tappa del Campionato del Mondo Rally (Wrc) che va in scena fino a domenica 17 luglio.

Una gara rientrata nel circus del Wrc nella stagione 2020, quanto gli eroi di casa Ott Tänak e Martin Järveoja hanno portato Hyundai Motorsport ad un enfatico 1-2, la prima vittoria della coppia per il team. Un altro doppio podio nel 2021 ha confermato l'elevata competitività del team nell'evento baltico.

Cosa c'è da sapere

L'edizione 2022 del Rally Estonia sarà impegnativa come sempre, con strade sterrate ad alta velocità e una serie di salti difficili da superare. La superficie è nota anche per la presenza di solchi, in particolare nel secondo passaggio, che rappresentano un'ulteriore sfida per i concorrenti. Tuttavia, numerosi equipaggi hanno familiarità con le condizioni che li attendono in Estonia e puntano a sfruttare questa conoscenza pregressa a loro vantaggio.L'itinerario del Rally di Estonia è suddiviso su quattro giorni, con 24 prove per un totale di 313,84 chilometri cronometrati.Da segnalare la grande assenza dei magnifici Seb; infatti sia Loeb che Ogier non prenderanno il via alla manifestazione.

Programma del weekend

Una Super Prova Speciale – Tartu (1,66 km) al giovedì sera dà il via all'azione del Rally Estonia.Mentre venerdì è la giornata più lunga dell'evento, con due passaggi di ciascuna delle prove Peipsiääre (24,35 km), Mustvee (17,09 km), Raanitsa (21,45 km) e Vastsemõisa (6,70 km) per un totale di 139,18 km.Nella giornata di sabato gli equipaggi sono chiamati a fare due anelli di quattro nuove tappe, seguiti da un altro passaggio della super prova speciale di Tartu.L'evento si conclude domenica con le ultime sei tappe, quando gli equipaggi affronteranno due volte Tartu Vald (6,56 km), Kanepi (16,48 km) e Kambja (15,95 km).

Classifica piloti e costruttori prima della gara

Dopo sei gare dall’inizio della stagione 2022, al comando della classifica piloti c’è Rovampera con 145 punti, seguito da Neuville a 80, Tanak e Katsuta a 62, Breen a 60, Loeb a 35, Sordo e Ogier a 34.Per quanto riguarda la classifica costruttori, in vetta si posiziona Toyota Gazoo Racing con 200 punti, seguito da Hyundai a 161 e M-Sport Ford a 120.