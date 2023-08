Rally di Finlandia: Toyota ancora sul gradino più alto del podio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sembrava una gara già scritta nelle prime battute fino alla prova speciale numero otto, quando l'idolo locale (e non solo) campione del mondo ha cappottato rovinosamente dovendo abbandonare la gara.

È stato a quel punto che il compagno di squadra Evans ha preso in mano la situazione portando ancora una volta la Toyota Yaris Rally1 alla vittoria.

Numerosi ritiri nelle prime posizioni. Soddisfazione per Katsuta

Sembrava una gara a eliminazione. Il Rally di Finlandia è sempre stato difficile e impegnativo con le sue strade sterrate super veloci in mezzo agli alberi. Sono stati diciassette gli equipaggi che hanno dovuto abbandonare la gara: Lappi per un'uscita di strada con la sua Hyundai i20 N Rally1, Tanak per problemi tecnici alla sua Ford Puma Rally1 come anche il compagno di squadra Loubet per uscita di strada poi ripartito con la formula del Super Rally e Rovampera per un'uscita di strada con la sua Toyota Yaris Rally1.

Da segnalare l'ottima prestazione di Takamoto Katsuta, pilota giapponese che è rallysticamente cresciuto sulle velocissime strade finlandesi che gli hanno regalato la soddisfazione della terza posizione assoluta.

La top ten

Vittoria quindi per Evans su Toyota Yaris Rally1 che accorcia il distacco con il capolista nella classifica conduttori, Rovampera, che qui prende uno zero netto. Secondo posto assoluto in Finlandia con quasi 40 secondi di ritardo per Neuville su Hyundai i20 N e, a chiudere il podio, Katsuta.