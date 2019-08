Rally Finlandia: tutto pronto per il nono appuntamento del Wrc 2019

Più distanti gli altri piloti, con Evans a 78, Suninen a 62, Meeke a 60, Mikkelsen a 56, Sordo a 52 e a 40 punti Lappi e Latvala.

In questi ultimi giorni si è parlato molto dapprima del rientro di Paddon con il team M-Sport Ford e poi della notizia della mancata partecipazione a causa del brutto incidente in fase di test che ha messo ko l'auto per fortuna senza conseguenza per l'equipaggio.

Per quanto riguarda la classifica costruttori, invece, Hyundai Motorsport ha 242 punti seguito da Toyota Gazoo Racing a 198. Terzo posto per Citroën Total Rally Team con 170 punti e quarto posto per M-Sport Ford World Team con 152 punti.