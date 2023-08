Rally di Finlandia: tutto pronto per il nono round del mondiale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un rally su strade sterrate velocissime che hanno fatto la storia di questo sport. È tutto pronto per il rally di Finlandia che va in scena fino a domenica 6 agosto, gara di casa per il Toyota Gazoo Racing che detiene saldamente la leadership nella classifica Costruttori.

Rovamperä-show nella gara di casa

Il rally sarà un ritorno a casa non solo per Toyota Gazoo Racing, che ha sede nella città ospitante Jyväskylä, ma anche per i suoi campioni del mondo in carica Kalle Rovanperä e Jonne Halttunen, entrambi nativi della città finlandese. Questa sarà la prima volta che la coppia gareggerà in un round WRC sul terreno di caso da quando hanno conquistato il mondiale lo scorso ottobre, quando Rovanperä è diventato il più giovane campione piloti di sempre.

Il ventiduenne ora torna a casa fresco di una vittoria dominante la scorsa settimana sullo sterrato veloce dell'Estonia, vittoria che ha aumentato il suo vantaggio in campionato a 55 punti con cinque round rimanenti.

Programma dell'evento

Le strade sterrate nelle foreste intorno a Jyväskylä sono considerate la casa spirituale del Rally, rinomate in tutto il mondo per la loro velocità e la presenza di numerosi salti e dossi. Quest’anno l’evento prende il via con una cerimonia inaugurale prima dello shakedown di giovedì mattina.

La tradizionale tappa Harju a superficie mista a Jyväskyla darà il via alla gara stasera, e si correrà di nuovo alla fine del venerdì dopo due passaggi da quattro tappe a nord-est: un classico. Le tappe Laukaa e Lankamaa sono state profondamente riviste, mentre la leggendaria Myhinpää e Halttula ritornano per la prima volta rispettivamente dal 2015 dal 1995.