Rally, Ford conquista il titolo costruttori. Basso-Granai vincono il titolo piloti Cir2019 Al cardiopalmo fino alla fine. E sono Basso-Granai su Skoda Fabia R5 a vincere la decima edizione del Rally Tuscan Rewind e il titolo piloti del Campionato Italiano Rally. Ottime notizie anche in casa Ford che porta a casa il titolo costruttori per il secondo anno consecutivo di Giulia Paganoni

2' di lettura

Tutti ci hanno sperato fino agli ultimi chilometri dell'ultima prova speciale. Sono state ore davvero calde nonostante le temperature e la variabile meteo che ha rimescolato le carte più volte. La terra toscana ha regalato colpi di scena continui finché Basso-Granai su Skoda Fabia R5 hanno vinto gara e titolo. Secondi Crugnola-Ometto su Volkswagen Polo e a chiudere il podio Andreucci-Briani su Peugeot 208 R5.

Colpi di scena ed emozioni per tutta la gara

Sono partiti forte Crugnola-Ometto su Volkswagen Polo che si sono aggiudicati la prima prova speciale di venerdì sera. Poi sembrava che l'altro protagonista sarebbe stato l'equipaggio Campedelli-Canton su Ford Fiesta ufficiale. Ed è stato così fino alla speciale numero sei, quando il pilota dell'Ovale Blu è giunto a fine Ps con la gomma anteriore sinistra a terra. Una foratura che gli è costata oltre 27 secondi, distacco davvero difficile da recuperare con i livelli tenuti dai primi. A quel punto la testa della classica è passata nelle mani di Scandola-D'Amore su Hyundai i20 R5 ma è dura poco dato che l'equipaggio è giunto in ritardo al CO di ingresso riordino accumulando una penalità di 10 secondi e alla fine hanno optato per il ritiro, ricordiamo che comunque non avrebbe inficiato sulla classifica del CIR dato che non era iscritto. Momento di gloria quindi per l'equipaggio ufficiale di Citroën Italia composto da Rossetti-Mori su C3 R5 che però, anche in questo caso, è durato solo alcuni attimi.

L'ultimo tratto di gara: si decide tutti lì

Nell'ultima prova cronometrata, l'ottava, Giandomenico Basso e il fido navigatore Lorenzo Granai hanno segnato un tempo davvero spettacolare (16.53.1) vincendo la prova, la gara e il titolo italiano. Nell'ultima prova da segnalare il ritiro di Campedelli per un'uscita di strada senza conseguenze all'equipaggio e la foratura di Rossetti che l'ha costretto a cambiare lo pneumatico e giungere allo stop con un ritardo di oltre tre minuti.