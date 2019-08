Rally del Friuli Venezia Giulia: il Cir 2019 Si riaccendono i motori del campionato italiano rally sulle strade friulane. Tutti i team e gli equipaggi sono pronti e determinati a dare il meglio per il terzultimo round della stagione di Giulia Paganoni

Dopo Roma è tempo di Udine. Sono passati un paio d'anni dall'ultima edizione del Cir nel Friuli ma il legame con queste strade è stato tale per cui quest'anno torna la validità “Campionato Italiano Rally”.

Tutti gli equipaggi sono molto determinati a portare a casa punti importanti per il campionato: dal leader in classifica Basso (Skoda Fabia R5) che vuole consolidare la sua posizione agli inseguito Campedelli (Ford Fiesta R5), Rossetti (Citroën C3 R5) e Crugnola (Skoda Fabia R5).

Grande determinazione in casa Citroën dopo l'amaro ritiro al Rally di Roma che ha limitato la corsa al campionato non avendo raccolto i punti in palio. Ma qui l'equipaggio del Double Chevron parte con un minimo di vantaggio perché il driver Rossetti è di casa e questa è per lui la diciassettesima partecipazione al rally.

Appuntamento fondamentale, quello di Udine, anche per il team Ford Racing che a tre gare dalla conclusione del campionato vuole dare il massimo sia per il titolo Italiano costruttori sia per quello piloti. Per questo, in vista della gara Friulana, il pilota Campedelli è stato convocato dalla M-Sport per dei test di sviluppo sulla nuova Ford Fiesta R5, vettura che ha fatto il suo debutto proprio la scorsa gara, a Roma.

Per quanto riguarda il campionato due ruote motrici, l'equipaggio ufficiale Peugeot, Ciuffi-Gonella, che, dopo aver vinto le prime quattro gare del campionato, vuole continuare il trend positivo per la vittoria stagionale. La casa del Leone vede tutte le premesse positive; infatti, il team negli ultimi test ha apportato importanti messe a punto alla 208 R2 che si pensa possano essere determinanti sulle strade friulane. Il pilota toscano si trova a 60 punti seguito da Panzani su Ford Fiesta a 36 punti e Nucelli su Peugeot 208 R2 a 32.