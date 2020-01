Rally greggio sostiene petroliferi, Eni e Saipem reggono a Milano

(© Facto Foto)

Comparto petrolifero sotto osservazione sulle Borse europee e a Piazza Affari dopo l'attacco statunitense, avvenuto nella notte, all'aeroporto di Baghdad e che ha provocato la morte del generale iraniano Qassem Soleimani. Come confermato dal Pentagono, l'ordine di ucciderlo è partito direttamente dal presidente americano Donald Trump e il raid punta a essere un deterrente per futuri piani di attacco iraniani. Immediata la reazione del petrolio, schizzato verso l'alto e ai massimi in quattro mesi, con rialzi anche del 4%: il Wti a febbraio è arrivato a un top di 63,83 dollari al barile, il Brent a marzo è salito fino a 69,16 dollari.

Questo sta sostenendo i titoli del comparto petrolifero ed energetico in tutta Europa, con l'indice di settore Euro Stoxx 600 unico in rialzo (+0,7%). Anche a Piazza Affari, dove il FTSE MIB è in calo, c0me le altre principali Borse continentali, la performance migliore è quella dei petroliferi che, partiti in buon rialzo, hanno ridotto progressivamente i guadagni, ma si mantengono in territorio positivo, a partire da Saipem, Eni e Tenaris. Secondo gli analisti di Mps Capital Services, «la reazione del mercato è stata finora piuttosto composta, con petrolio in rialzo di circa il 3%, borse in calo e acquisti sull'oro», ma «sarà importante vedere come l'Iran reagirà, finora lo ha fatto solo in maniera verbale, ma sicuramente la mossa di Trump riapre un fronte caldo, quello mediorientale, che potrebbe, in caso di escalation, portare a un aumento dei prezzi petroliferi che non farebbe sicuramente bene a un'economia mondiale già fragile».

(Il Sole 24 Ore Radiocor)