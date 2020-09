Rally Italia Sardegna: data e programma della tappa italiana del mondiale l Rally Italia Sardegna, tappa italiana del WRC, si svolgerà dall'8 all'11 ottobre su un percorso leggermente corretto rispetto al passato. di Giulia Paganoni

l Rally Italia Sardegna, tappa italiana del WRC, si svolgerà dall'8 all'11 ottobre su un percorso leggermente corretto rispetto al passato.

2' di lettura

È ufficiale: il mondiale rally fare tappa in Italia anche nella caotica stagione 2020. Il Rally Italia Sardegna si svolgerà dall’8 all’11 ottobre 2020, in un periodo ancora ottimo anche per visitare splendida regione italiana. Il percorso si presenta leggermente più corto rispetto al passato, come da accordi con la Fia.



Le prove speciali: tante conferme

Nuovo il periodo come anche gli orari; visto il periodo autunnale ci saranno orari diversi, iniziando presto la mattina, ma finendo molto prima la sera. Infatti, a giugno si aveva luce dalle 5 sino alle 21.30 mentre a ottobre il sole sorgerà poco prima delle 7.30 e saranno al massimo le 18.30 quando farà buio. Ora, infatti, il problema è che se si fa partire una speciale dopo le 17 si rischia di far correre i piloti con il buio e sulla terra asciutta è preferibile sempre correre con la luce per poter vedere bene.Le prove speciali restano comunque più o meno le stesse, con la novità di Tempio mentre Tula, Castelsardo, Monte Lerno e Coiluna sono state confermate. Verrà riproposta anche la prova speciale di Osilo-Tergu, invertita rispetto al suo format abituale. Confermate inoltre sia la power stage dell’Argentiera che Cala Flumini e Monte Baranta, mentre lo shakedown si disputerà a Olmedo il giovedì nel primo pomeriggio.



Il programma del Rally Italia Sardegna

La prima tappa in programma al venerdì sarà composta da circa 100 km di prove speciali così come anche la seconda tappa del sabato. Infine, la tappa conclusiva della domenica sarà composta da 60 km di prove speciali, per raggiungere un totale complessivo di 260 km cronometrati. Il parco assistenza a metà e fine giornata è confermato nella suggestiva location del porto turistico di Alghero.Mancherà Olbia, era impossibile infatti disputare la super speciale la sera del giovedì al buio, mentre la gara, visto che avrà un format più compatto, permetterà al pubblico di vedere un numero buono di prove speciali, tre o quattro al giorno. Si spera infatti di non dover correre a porte chiuse. Per il resto tutto sarà come in passato, in attesa dell’evoluzione della situazione Covid-19 nel nostro Paese.