Rally Italia Sardegna: doppietta Toyota. Ogier-Ingrassia primi in campionato

Una gara incredibile. Tanti, tantissimi i colpi di scena che si sono susseguiti dalla giornata di venerdì fino a domenica, quando a salire sul gradino più alto del podio a Olbia sono stati Ogier-Ingrassia, che con la loro Toyota Yaris Wrc sono riusciti a gestire bene la gara e portare a casa punti importanti in ottica campionato, dove sono al comando con undici punti di vantaggio.

Sabato: giornata no per Hyundai

Nella giornata di venerdì, la tappa più lunga del rally con i suoi 127,40 km cronometrati, il dominatore indiscusso è stato l'equipaggio Tänak-Järveoja su Hyundai i20 Wrc che hanno vinto tutte le otto prove speciali in programma. Dietro di loro, un altro equipaggio dato per favorito, i compagni di squadra Sordo-Rozada. Ma la felicità di team di Andrea Adamo nella giornata di sabato ha dovuto fare i conti dapprima con l'uscita di scena di Tänak sulla ps 12 a causa di un problema alle sospensioni e poi, di un capottamento dell'equipaggio spagnolo, senza conseguenze, sulla ps 15.

Vittoria di Ogier dopo aver aperto la strada

Per l'equipaggio campione del mondo in carica, Ogier-Ingrassia, è stata una gara tutta in salita ma la loro grande esperienza è stata utile per mantenere i nervi saldi e la concentrazione ai massimi livelli. Nella giornata di venerdì il duo della Toyota ha fatto da apripista partendo per primi, posizione di svantaggio quando si corre su fondo di terra. Ma, nonostante questo, a fine giornata sono giunti terzi assoluti.

Sabato, il pilota francese è partito forte sorpassando già nelle fasi iniziali Sordo e, dopo l'abbandono di Tänak, Ogier si è trovato in testa alla classifica. Posizione che ha mantenuto fino alla fine delle venti prove in programma, portando a casa la quarta vittoria assoluta in terra sarda.

Evans, co-pilotato da Martin, ha iniziato l’ultima giornata con una vittoria di tappa nella ps 17 per aumentare il suo vantaggio sul terzo posto, ed è stato anche il più veloce nella ps 19. Nella fase finale è stato rallentato, ma il vantaggio che aveva costruito gli ha permesso di assicurarsi il secondo posto.