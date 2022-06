Rally Italia Sardegna: Hyundai vince con Tänak

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Tre giorni di gara, caldo, terra e colpi di scena. Al Rally Italia Sardegna dal 2 al 5 giugno 2022 è andato in scena il quinto appuntamento del Wrc e secondo della stagione su terra. A vincere Tänak che sembra aver trovato feeling con la sua Hyundai Rally1, seguito da Breen su Ford Puma e, a chiudere il podio, un Sordo in forma in due uscite con la Hyundai Rally1 ha portato a casa due podi.

Com’è andata la gara

Un rally non facile e ricco di insidie e dove la parola d’ordine per molti equipaggi era fare attenzione e non forare.

Loading...

Prove speciali impegnative e lunghe. Ma sin da subito si è visto chi aveva il potenziale per essere protagonista. Durante la prima giornata sono state annullate ben due prove speciali e si è conclusa con Lappi (Toyota) al comando con 0.7 secondi di vantaggio su Tänak (Hyundai) e, terzo, Loubet (Ford). La giornata di sabato è iniziata con un Tänak in splendida forma che ha vinto sei delle otto prove cronometrate in programma concludendo la giornata con un vantaggio di 46 secondi su Breen (Ford). L’ultima giornata, quella di domenica, ha visto ancora Tänak protagonista vincendo due delle quattro prove in programma. Ma senza dare la zampata finale nella power stage (prova che attribuisce punti extra al campionato ai primi cinque classificati), dove ha fatto registrare il sesto tempo assoluto. Qui è stato Neuville (Hyundai) a vincere i 5 punti extra seguito da Rovamperä, Evans, Lappi e Katsuta.

Classifica finale della gara

Il Rally Italia Sardegna si è concluso con la vittoria di Tänak (Hyundai) seguito a oltre un minuto da Breen (Ford) e Sordo (Hyundai). Ai piedi del podio Loubet (Ford), Rovamperä (Toyota) che mantiene comunque la testa della classifica piloti, Katsuta (Toyota), Greensmith (Ford).

Classifica piloti e costruttori dopo cinque gare

Alla fine del quinto round del Wrc, a guidare la classifica piloti è sempre Rovamperä (Toyota) con 120 punti seguito da Neuville (Hyundai) con 65 punti, Tänak a 62, Breen (Ford) a 52 e Katsuta (Toyota) a 47 punti.