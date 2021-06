Titolo Provvisorio

Una grande novità è che la manifestazione dopo sette anni ad Alghero torna ad Olbia. Il programma prevede un percorso composto da 20 prove speciali suddivise in tre tappe per complessivi 303,10 km cronometrati per un totale di 1.299,02 km di percorso complessivo .

La prima tappa di venerdì 4 giugno lunga 127,40 km cronometrati è composta da quattro prove ripetute due volte e si svolgerà nel Monte Acuto (Filigosu e Terranova) ed in alta Gallura (Tempio e Tula). Sabato 5 giugno si terranno ancora altri 129,62 km cronometrati, con 4 speciali ripetute due volte ambientate ancora nel Monte Acuto (Coiluna e Monte Lerno) e poi in Anglona (Castelsardo) e Gallura (un nuovo crono a Bortigiadas). Infine, domenica 6 giugno la tappa finale di 46,08 km cronometrati in cui ci saranno due nuove speciali ripetute due volte ambientate nella costa nord della Gallura. Braniatogghiu, che ritorna dopo una decina d'anni e la nuova power stage di Aglientu-Santa Teresa ospiteranno infatti lo scenario sul quale si concluderà la gara.

Le sfide per i campionati nazionali invece si svolgeranno unicamente sulla prima tappa, nella giornata di venerdì.

Le magnifiche dieci Wrc Plus

Al via della gara presenti tutti i big del Campionato del Mondo con dieci Wrc Plus che saranno affidate ai tre piloti ufficiali di Toyota: Evans, Ogier e Rovanpera; Hyundai con Neuville, Tanak e Sordo (vincitore delle ultime due edizioni) e ai due di Ford M-Sport che schiera Greensmith e Suninen. Ci sarà inoltre anche una quarta Yaris Wrc Plus affidata a Takamoto Katsuta e la Hyundai i20 Wrc Plus per Pierre Louis Loubet. Nella gara iridata anche due portacolori della nazionale Aci Team Italia, Alberto Battistolli con Simone Scattolin ed Alessio Profeta con Sergio Raccuia, entrambi sulle Skoda Fabia R5.

Dove seguire il rally

Quattro giorni live Tv e streaming su Wrc+, Rai Sport trasmetterà in chiaro la diretta di 4 prove speciali, in collaborazione con Aci Sport, su Aci Sport Tv gli appuntamenti che riguardano le serie tricolori. Gli spettatori sono ammessi alla gara in misura di un quarto, rispetto alla normale disponibilità di spazi riservati al pubblico.