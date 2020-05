Rally di Lufthansa e Air France-Klm in Borsa, si scommette sulla ripartenza

(REUTERS)

Aiuti di Stato e ripresa dei voli nelle prossime settimane galvanizzano il comparto. Gli acquisti fanno volare anche le low cost

Compagnie aeree sotto i riflettori in Borsa, con l'allentamento del lockdown che stimola l'ottimismo e con la pioggia di aiuti che sostiene il settore. A Francoforte Lufthansa mette a segno un balzo del 5%, a Parigi Air France è arrivata a salire di oltre il 10%. Gli acquisti premiano anche le low cost con Easyjet che sale del 15% e Ryanair dell'8%. Le low cost hanno annunciato la ripresa dei voli a partire da metà giugno, mentre per Lufthansa è arrivato ieri il via libera al piano di salvataggio da 9 miliardi.

Da Parigi aiuti per 7 miliardi di euro

Anche Air France-Klm beneficerà di un piano di aiuti di Stato da 7 miliardi di euro, composto da prestiti garantiti dallo Stato e prestiti diretti dallo Stato. In cambio, la compagnia aerea ha concordato la riduzione delle emissioni di Co2 in Francia del 50%. Sul fronte italiano, nel decreto Rilancio il Governo ha stanziato 3 miliardi per sostenere Alitalia.

Via libera al piano tedesco, con lo Stato che entra nel capitale

La novità di ieri comunque è il piano tedesco, che prevede un ingresso dello Stato nel capitale di Lufthansa con una quota del 20% che, a determinate condizioni, potrà salire fino al 25%. Si tratta del più grande piano di salvataggio per un'impresa tedesca in questa crisi ed è l'unico che prevede un investimento diretto da parte dello Stato, anche se il Governo ha creato un fondo da 100 miliardi di euro per sostenere eventuali acquisti di azioni colpite dagli effetti della pandemia.

