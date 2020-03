Rally del Messico: tutto pronto per il terzo round del mondiale rally Il Coronavirus non ha fermato il mondiale rally, che dal 12 al 15 marzo va in scena in Messico. È il primo appuntamento stagionale su terra e la curiosità di vedere i piloti all'opera non manca. di Giulia Paganoni

(Hyundai Motorsport / Fabien Dufour)

Tanti, tantissimi gli eventi sportivi annullati o rinviati a livello nazionale e internazionale, ma il mondiale rally resiste. In Messico, infatti, il Coronavirus non ha avuto un'espansione tale da far cambiare la data. Quindi, questo round s'ha da fare.

Com'è il programma

Una sfida diversa dai primi due rally (Monte-Carlo e Svezia), che metterà a dura prova team a auto e nel quale l'ordine di partenza sarà fondamentale per il risultato; infatti, correndo su terra chi parte dietro è più avvantaggiato rispetto ai primi.

Sono ventiquattro le prove speciali in programma per un totale di 324,85 chilometri cronometrati. L'avvio della gara è previsto per giovedì 12 in serata con la cerimonia di apertura e le due prove spettacolo a Leon prima della full immersion di venerdì 13 che include dieci prove speciali, tra cui la famosa El Chocolate lunga ben 31,45 km. Nella giornata di sabato, i team si sposteranno a nord-est di Leon con altre nove prove speciali, compreso il famoso Guanajuatito (24,96 km) e i percorsi rivisitati attraverso Alfaro (16,99 km) e Derramadero (21,78 km). Domenica, la conclusione, con tre prove, l'ultima delle quali di 9,64 km e considerata Power Stage, cioè utile per conquistare punti extra da aggiungere alla classifica piloti.



Classifica piloti e costruttori

La testa della classifica vede a pari merito Neuville ed Evans con 42 punti, seguiti da Ogier a 37, Rovanperä a 30, Lappi a 24 e il campione del mondo in caria Tänak a 20, accusando, quest'ultimo, lo zero al rally di Monte-Carlo a causa di un brutto incidente.

Per quanto riguarda la classifica costruttori, Toyota guida con 73 punti, seguito da Hyundai a 63 e M-Sport Ford a 40.