Rally a Monte-Carlo: buona la prima per Hyundai e Neuville

Sabato: una sfida a tre

Sabato, altra giornata impegnativa, con 75,20 km di prove speciali: due da ripetersi due volte. Sono stati sempre loro i tre protagonisti della giornata: Evans, Ogier e Neuville posizionandosi proprio in questo ordine a fine tappa.

Domenica: Neuville imprendibile

Domenica, ultimo giorno di gara, sono stati sessanta gli equipaggi che hanno preso il via, un classico per il “Monte”, per gli ultimi 65,54 km di prove speciali. Partito con l'intenzione di recuperare Neuville, il pilota del team Hyundai era terzo a soli 6.4 secondi dalla testa della classifica. Conquistando tutte e quattro le prove in programma, di cui l'ultima, la power stage utile per conquistare punti extra per il campionato, il pilota belga ha vinto l'88esima edizione del Rallye Monte-Carlo. Seconda posizione per Ogier su Toyota Yaris Wrc che proprio nell'ultima prova è riuscito a scavalcare il compagno di squadra Evans.

Da sottolineare anche la buona performance dei piloti italiani in gara, dove Miele-Beltrami su Skoda Fabia R5 sono giunti ventesimi assoluti, seguiti da Gino-Fappani con la stessa macchina classificati ventiduesimi.

Classifica dopo il Monte

Un buon inizio per tutti i team che hanno dimostrato di essere già tutti molto competitivi con i piloti in squadra e che questi hanno già trovato un buon feeling con l'auto.

La classifica piloti vede in testa Neuville con 30 punti seguito da Ogier a 22 ed Evans a 17. Per quanto riguarda la classifica costruttori, 35 punti a Hyundai, Toyota a 33 e Ford M-Sport a 20 lunghezze.