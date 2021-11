Rally di Monza: tutto quello che c’è da sapere sull’ultimo appuntamento del Wrc

Com’è la situazione campionato a una gara dal termine

A una gara dalla conclusione del Wrc 2021, la classifica piloti vede al comando il campione in carica Ogier con 204 punti, seguito dal Evans a 187, Neuville a 159, Rovampera a 140 e Tänak a 128.

Per quanto riguarda la classifica costruttori, Toyota Gazoo Racing Wrt è al comando con 474 punti, seguito da Hyundai Shell Mobil Wrt a 427. Più distaccato il team di Wilson, M-Sport Ford Wrt a soli 185 punti.

Come si può seguire l’Aci Monza Rally

L’Aci Monza Rally avrà un’ampia copertura televisiva grazie ad un accordo con Rai. Sul canale Raisport+Hd verranno infatti trasmesse cinque prove speciali dell’ultima tappa del World Rally Championship, compresa la Power Stage finale all’Autodromo Nazionale Monza che assegnerà i titoli piloti e costruttori del Campionato del Mondo Rally 2021.

Il primo appuntamento televisivo è previsto giovedì alle 18:30 quando in circuito sarà in corso lo shakedown Pzero. Venerdì 19 novembre dalle ore 11 viene trasmessa su Raisport+Hd la diretta della PS Costa Valle Imagna 2.

Sabato 20 novembre gli appassionati di rally possono seguire su Raisport+HD le due prove speciali San Fermo sulle montagne bergamasche di 14,80 km. Alle 7.30 è trasmessa in diretta la ps San Fermo 1 mentre alle 12:15 è in programma la differita della ps San Fermo 2. Venerdì e sabato, Stella Bruno si collega in diretta alle 12.30 con Rai News e darà un aggiornamento sull’esito delle prove in un servizio per Tg Sport Sera alle 18.30.