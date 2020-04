Rally del petrolio, ma l’accordo sui tagli non sarà facile

(AFP)

Il mercato del petrolio è forse vicino a una svolta. Arabia Saudita e Stati Uniti hanno aperto la porta alla possibilità di tagli di produzione, anche di grande entità: una prospettiva che ha entusiasmato gli investitori, tanto da far impennare le quotazioni del Brent del 47% nel corso della seduta, il maggior rialzo di sempre (anche se in seguito si sono riportate poco sotto 30 dollari al barile, in progresso di circa il 20%).

Con il passare delle ore è diventato evidente che non sarà facile arrivare a un risultato concreto: non si sa ancora con precisione quali Paesi siano disposti a chiudere i rubinetti, né come si ripartiranno i sacrifici e quando lo faranno (di certo non subito, comunque).

In fin dei conti non si sa nemmeno se si arriverà davvero a un’azione coordinata: un evento storico nel caso in cui si realizzasse con la partecipazione degli Usa. Ma questa è tutt’altro che scontata.

Donald Trump – impegnato da giorni in un’intensa attività diplomatica per salvare il petrolio a stelle e strisce – ha annunciato la svolta a modo suo, con due tweet concitati in cui prefigura da parte di russi e sauditi tagli «di circa 10 milioni di barili» (al giorno, si suppone), che «potrebbero salire a 15 milioni».

Il presidente Usa afferma di aver «appena parlato» con il suo «amico Mbs», il principe saudita Mohammed Bin Salman, il quale a sua volta avrebbe parlato con il presidente russo Vladimir Putin, circostanza quest’ultima smentita dal Cremlino.