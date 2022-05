Rally Portogallo: grande festa per i 50 anni del Wrc al quarto round stagionale

Il rally de Portugal si concluderà domenica con il passaggio sulle ps di Felgueiras (ripetuta due volte) Montim (un solo passaggio) e Fafe, due passaggi, il secondo valido come Power Stage. I chilometri totali di prove speciali sono 330,16.

I protagonisti: dodici le Rally1 allo start

Sono un centinaio gli iscritti alla gara in Portogallo e di questi 12 prendono in via con le nuove Rally1.

Kalle Rovamperä si presenta in Portogallo da leader della classifica piloti (76), seguito da Neuville con un dittico di 29 punti. A seguire Breen (30) e Tanak a pari merito con Loeb, quest’ultimo di rientro dopo aver partecipato e vinto solo la prima gara di Campionato.

Un grande ritorno, quello di Loeb e Ogier che dopo essersi dati battaglia sui difficili fondi di neve e ghiaccio del Monte (gara di apertura della stagione), tornano sugli sterrati del Portogallo e gli occhi degli appassionati di tutto il mondo saranno sicuramente puntati su di loro.

50 anni del Wrc

Il quarto round del Wrc2022 è anche la “scusa” per festeggiare i cinquant’anni del Wrc. Presenti nomi importanti che hanno fatto la storia di questa disciplina: Petter Solberg, Marcus Grönholm, Carlos Sainz, Ari Vatanen, Walter Röhrl, ed l’italiano Miki Biasion, due volte trionfatore del mondo alla fine degli anni Ottanta. Come loro copiloti speciali saliranno a bordo delle vetture storiche, come il vicepresidente Fia con delega allo sport Robert Reid, e poi Luis Moya, Christian Geistdörfer, Tiziano Siviero, Timo Rautiainen, Derek Ringer, David Richards e Martin Järveoja. Spazio poi anche alle donne che hanno fatto la storia delle gare mondiali, come l’equipaggio leggendario formato da Michèle Mouton e la “nostra” Fabrizia Pons, le uniche ad aver vinto assieme un appuntamento del Wrc, e poi Louise-Aitken-Walker, Isolde Holderied e le navigatrici Tina Thörner e Christine Driano.