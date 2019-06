Rally Portogallo: tutto quello che c'è da sapere sul settimo appuntamento del Wrc

Il pilota francese della Citroën proprio qui, in Portogallo, ha conquistato la prima vittoria mondiale al volante di una C4 Wrc, allora impegnata nel Citroën Junior Team. E anche adesso, il periodo è positivo; dopo la seconda posizione del Cile, il quinto podio su sei manche in questa stagione con le due vittorie a Monte Carlo e in Messico, l'equipaggio del double chevron è in testa al campionato e questo li obbliga a partire per primi e a spazzare la ghiaia che ricopre le strade portoghesi. Ma si tratta di un compito di cui si sono già dovuti occupare in passato, e sempre con buoni risultati.

Seconda posizione per Tänak (Toyota) con 112 punti tallonato da vicino da Neuville (Hyundai) a 110 punti che dovrà riprendersi in seguito al brutto incidente avvento all'ultima gara, in Cile.

Nella classifica costruttori, leader dopo sei gare è Hyundai a 178 punti seguita da Toyota Gazoo Racing Wrt a 149 punti tallonato da Citroën Total Wrt a 143 e M-Sport Ford a 100 punti.