Rally di Roma Capitale, il percorso e ilprogramma del quinto round del CIR Il Campionato Italiano Rally fa tappa alla città eterna con alcune novità. A difendere la leadership Basso-Granai ma molto vicino c'è l'equipaggio di Citroën Italia composto da Rossetti-Mori e terzi Campedelli-Canton che qui debuttano con la nuova Fiesta R5. di Giulia Paganoni

Tutto pronto per il primo appuntamento del secondo girone del Campionato Italiano Rally, con il 7° Rally di Roma Capitale (19-21 luglio), 5° round di European Rally Championship. Contesto di confronto tra i migliori piloti d'Europa e quelli protagonisti del tricolore, con particolare attenzione verso i numerosi giovani che saranno presenti sugli asfalti laziali, sia dell'ERC Junior, sia del CIR Junior, a cui si uniscono gli emergenti del trofeo Peugeot Top.

Il percorso: due tappe per oltre 200 km cronometrati

Dopo l'impegnativo doppio appuntamento in Sardegna, team e equipaggi ritornano con un set-up da asfalto.

Saranno 16 le prove speciali per un totale di 203,40 Km cronometrati su un percorso totale di 849,72 Km suddivisi in due tappe.

In seguito all'inaugurale cerimonia ai piedi di Castel Sant'Angelo di venerdì 19, la corsa vivrà due giorni di grande attività tra la provincia di Roma ed il Frusinate, per poi approdare, nel pomeriggio di domenica 21, al centro di Ostia per le due Super Stage e infine concludere al Lido di Ostia con la cerimonia di premiazione. Complessivamente sette prove speciali da percorrere due volte, tre il sabato e quattro la domenica, con l'aggiunta della PS di Ostia, da percorrere anch'essa due volte.

La prima tappa presenta prove molto guidate ricavate su strade tortuose, mentre nella seconda domina la perfezione tecnica con speciali maggiormente scorrevoli.