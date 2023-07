Rally di Roma Capitale: tutto pronto per il quinto round del Campionato Italiano Assoluto Rally

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

La gara più affascinante d'Europa sta per prendere il via. Il Colosseo aprirà le sfide, poi due giornate sugli asfalti del frusinate, per 13 prove speciali su quasi 190 km. Crugnola-Ometto partecipano per il titolo bis, Pisani per il due ruote motrici.

Roma da Campionato Italiano ed Europeo

Da venerdì 28 a domenica 30 luglio sono attese sfide epiche tra i protagonisti della massima serie nazionale firmata ACI Sport, giunta al quino round e i migliori interpreti dell'Europeo, al sesto atto, lungo un percorso unico che porterà le vetture a sfilare tra le bellezze del centro, prima di accendere la competizione all'ombra del Colosseo, e rimandare poi i verdetti sugli asfalti attorno a Fiuggi. Uno spettacolo organizzato da Motorsport Italia che può vantare il riscontro di 126 equipaggi iscritti per quest'undicesima edizione dell'evento, valido anche come quinto appuntamento della Coppa Rally di 7^ Zona ACI Sport che ha raccolto l'adesione di 34 concorrenti, mentre gli altri 92 correranno insieme per il CIAR Sparco ed il FIA ERC nella gara maggiore.

Loading...

Rally Roma Capitale: round che potrebbe assegnare il titolo

Il Rally di Roma Capitale rappresenta un passaggio significativo per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, che definirà la classifica prima della pausa estiva e degli altri tre round finali in calendario. Ma potrebbe già essere anche decisivo per l'assegnazione dei titoli, in virtù del coefficiente 1,5. Sarà, infatti, il primo match point per i capofila Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto sulla Citroen C3 Rally2 preparata da FPF Sport e gommata Pirelli. I campioni in carica arrivano nella capitale dopo un percorso netto, fatto di quattro vittorie nei primi quattro round che, comprese le power stage, gli garantiscono un bottino di 108 punti. Il varesino ha ancora un conto aperto con Roma, una delle poche gare tricolori che non ha mai vinto e quindi lo spinge ancor di più a cercare l'impresa. Con una vittoria e 2 punti nella power stage in più dei suoi diretti avversari festeggerebbe il terzo titolo Assoluto in carriera, dopo quelli del '20 e '22. Ma appunto, ci sono gli avversari e saranno almeno tre che potranno sfidarlo nella corsa al titolo. A partire dall'attuale n°2, il savonese Fabio Andolfi che insieme a Nicolò Gonella sulla Skoda Fabia di MS Munaretto avrà la necessità di cercare il primo successo stagionale, dopo due secondi posti, per continuare a sperare. Stesso discorso per il trevigiano Giandomenico Basso con Lorenzo Granai, terzi in campionato con una gara in meno, che possono vantare tre podi con due vittorie nelle ultime quattro edizioni a Roma e torneranno per l'occasione a bordo della Skoda Fabia RS firmata Delta Rally. Assente sugli sterrati di San Marino, torna all'azione anche Damiano De Tommaso, ultimo vincitore nella Capitale. L'altro varesotto del campionato ha ancora possibilità di rimettersi in competizione per lo scudetto e proverà a sfruttarla sempre in coppia con Sofia D'Ambrosio su Skoda Fabia.

Programma della gara

l venerdì inizierà a tracciare le possibili gerarchie del rally. I primi affondi partiranno già dalle ore 8:00 con le prove libere, poi alle 10:30 la Qualifyng Stage, prova cronometrata che offrirà un vantaggio ai migliori dell'Europeo per la scelta dell'ordine di partenza. Quindi alle 11:30 si svolgerà lo shakedown, aperto a tutti, sullo stesso classico tratto di 4 km in località Fumone. In serata l'apertura dalla Bocca della Verità dove le vetture partiranno in parata per vie del centro. La passerella porterà la carovana sotto all'Anfiteatro Flavio, dove si terrà la cerimonia di partenza alle 19:00 prima della SPS1 “Colosseo”, con primo start alle 20:05. Sabato è prevista la frazione più consistente del rally, con due giri sul trittico di prove speciali “Guarcino-Altipiani di Arcinazzo” (11,72 km – SS2 ore 10:03, SS5 15:02), la più lunga “Rocca di Cave-Subiaco” (32,30 km – SS3 11:06 e SS6 16:05) e “Affile-Bellegra” (7,32 km – SS4 12:09 e SS7 17:08). La giornata di domenica emetterà i verdetti con due giri su altri tre diversi tratti cronometrati; la breve “Fiuggi” (6,72 km – SS8 7:51 e SS13 17:05) aprirà e chiuderà la sessione conclusiva come Power Stage per l'Europeo, quindi “Alatri” (6,96 km – SS9 8:51 e SS11 13:01) e l'altra prova tradizionale “Santopadre” (29,08 km – SS10 10:16 e SS12 14:26). Fiuggi sarà nuovamente il riferimento centrale della fase calda, dove sono allestiti il Parco Assistenza e il Quartier Generale, e ospiterà la cerimonia di premiazione finale, in Corso Nuova Italia, a partire dalle ore 18:00 di domenica.