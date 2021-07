Rally Roma Capitale: vittoria di Basso-Granai su Skoda Fabia R5

2' di lettura

Sono Giandomenico Basso e Lorenzo Granai, su Skoda Fabia R5, i vincitori del Rally di Roma Capitale, gara valida come prova del Campionato Italiano Rally Sparco e del Campionato Europeo Rally. Alle loro spalle Andrea Crugnola e Pietro Ometto su Hyundai i20 R5.

Il duello Basso-Crugnola

La gara capitolina ha come di consueto esaltato le qualità dei migliori e più esperti tra i piloti in gara mettendo tutti a dura prova anche per il caldo nei giorni di gara.

La vittoria è infatti andata al tre volte campione europeo e due volte campione italiano Giandomenico Basso che ha preceduto Andrea Crugnola in gara con Pietro Ometto su una Hyundai i20 R5. Il pilota varesino ha dominato la gara fino alla prima prova di domenica quando poi, sulla PS9 ha varato all’anteriore sinistra e gli ha fatto perdere oltre 30 secondi. Fortunatamente, il vantaggio accumulato fino a quel momento l’ha fatto retrocedere solo di una posizione e Basso da quel momento ha dovuto solo gestire gli oltre 20 secondi di vantaggio fino alla fine della tappa.

Due equipaggi italiani a podio

Una doppietta tricolore al vertice di una gara con validità europea che conferma la qualità della nostra scuola e del nostro campionato tricolore i cui protagonisti si sono dimostrati ancora una volta i migliori a livello europeo. Terzo posto assoluto per l’ungherese Norbert Herczig, con Ramon Ferencz su Skoda Fabia Rally2 Evo, seguito dallo spagnolo Efren Llarena, con Sara Fernandez su Skoda Fabia Rally2 Evo. Quinti al traguardo hanno terminato i polacchi Miko Marczyk e Szymon Gospodarczyk, anche loro su Skoda Fabia Rally2 Evo.

Sesto, ma terzo per quanto riguarda i punti validi per il tricolore, si è piazzato Fabio Andolfi con Stefano Savoia su Fabia R5 con i colori di Aci Team Italia e Motorsport Italia. Per il savonese una gara a due facce con una prima giornata sicuramente al di sotto delle sue possibilità ed una seconda in netta rimonta che lo ha fatto risalire dalla ottava posizione della prima tappa.