Rally San Marino: vittoria di Gryazin (Skoda). Crugnola (Citroen) primo nel Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Le strade del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco e del Campionato Italiano Rally Terra si sono incrociate sulle strade bianche, ricche di storia rallistica, del 51° San Marino Rally. Due gare in una che hanno trovato la loro sintesi in una classifica finale che ha visto prevalere i protagonisti della serie sterrata. Nikolay Gryazin insieme a Kostantin Aleksandrov, su una Skoda Fabia Rally2, hanno conquistato infatti il successo nella gara della Repubblica di San Marino, all'esordio stagionale nel tricolore Terra, al termine di una sfida in gran parte dominata. Dietro di loro è andato in scena una sfida nella sfida tra i due migliori interpreti dei rally italiani dell'epoca recente, i due leader delle serie nazionali. Da un lato il campione Assoluto in carica Andrea Crugnola con Pietro Ometto su Citroen C3 Rally2, dall'altra il detentore del titolo Terra Paolo Andreucci insieme a Rudy Briani su altra Skoda. Uno scontro generazionale, un duello tra piloti, ma anche tra due grandi case di pneumatici con le Pirelli che accompagnano la corsa di Gryazin e Crugnola e gli MRF, costruiti in India, che equipaggiano Andreucci.

Crugnola allunga in Campionato, ma tutto è ancora aperto

Alle spalle del vincitore Gryazin, ad avere la meglio è stato al fotofinish Andrea Crugnola, che ha strappato la seconda posizione a Paolo Andreucci nell'ultima delle 9 prove speciali, sulla più lunga Lunano, per appena 1 decimo di secondo. Per il pilota varesino si tratta quindi della quarta vittoria consecutiva, la più pesante considerato il coefficiente 1.5 che gli permette, insieme ai 2 punti ottenuti nella Power Stage iniziale disputata al venerdì, di allungare al vertice della classifica del CIAR Sparco ora a quota 108 punti. Un bottino impressionante, ma con ancora quattro rally in calendario due dei quali a coefficiente 1.5 nulla è ancora scritto. Il terzo posto non rende merito alla grande prestazione del garfagnino Andreucci, il più veloce nella prova inaugurale, che può comunque accontentarsi del secondo posto per il Terra, considerato Crugnola trasparente per quella classifica, che gli permette di consolidare la sua leadership di campionato.

Loading...

Ai piedi del podio generale si sono piazzati Fabio Andolfi e Nicolò Gonella, molto vicini come tempi al capoclassifica del CIAR Sparco e con il peso di 10” di penalità accumulati nel primo giorno del rally che, conti alla mano, non gli ha permesso di puntare fino in fondo per il primo posto per il campionato maggiore. Usciti sulla penultima speciale Giandomenico Basso con Lorenzo Granai su Skoda, proprio in vista del traguardo e comunque al termine di una gara non di alto profilo.

Quarantacinque penalità: come cambia la classifica

Il Rally San Marino si è concluso con numerose chiacchiere. Non si era mai visto un rally con 45 equipaggi penalizzati per aver timbrato con 2 minuti di anticipo al C.O. 8 (documento 5.5). Una situazione che fa riflettere: da un lato una circolare informativa ma dall'altro la mancata correzione sulla tabella di marcia. Alla fine però, la sanzione di due minuti (da Regolamento, ogni minuto di anticipo al timbro equivalgono a un minuto di sanzione) ha visto cambiare la classifica finale; infatti, al quinto posto troviamo Daniele Ceccoli e Piercarlo Capolongo che, grazie all'esperienza del co-driver piemontese, non sono incappati nella sanzione. Passa quinti al sesto posto Tommaso Ciuffi, in coppia con Pietro Cigni. La prova del pilota fiorentino va particolarmente segnala anche perché nello score riepilogativo delle prove vinte risulta essere, con Andreucci, uno dei due piloti che hanno fatto meglio di Gryazin in prova, vincitore alla fine di sette tratti cronometrati.

Due ruote motrici nel segno di Pisani

Dolce vittoria anche per Gianandrea Pisani ed Andrea Colapietro, il quarto centro consecutivo su quattro round per il pilota lucchese, assoluto mattatore del CIAR Due Ruote Motrici. Il pietrasantino ha fatto da riferimento della categoria, colonizzata dalle Peugeot 208 Rally 4, anche sulle strade bianche. In più occasioni nel corso della mattinata è però riuscito rispondere Fabio Farina, navigato da Gabriele Zanni, che era riuscito a prendere momentaneamente la testa della classifica grazie a due successi nelle singole prove speciali; alla fine il pilota trentino ha però concluso con 6.5” di ritardo dal leader Pisani. Terzo posto per Nicolò Marchioro e Marco Marchetti.