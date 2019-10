Rally di Spagna, Toyota con Tänak e Järveoja campioni del mondo 2019 Con un appuntamento di anticipo, l’equipaggio estone di Toyota Gazoo Racing, composto da Ott Tänak e Martin Järveoja, conquista il titolo piloti posizionandosi secondo assoluto dietro a Neuville-Gilsoul. A chiudere il podio Sordo-del Barrio di Giulia Paganoni

Ogier lascia lo scettro: Neuville vince la gara e Tänak il titolo

Partito bene ma presto costretto a rallentare sono Ogier-Ingrasia che cercano in tutti i modi di limitare i danni ma non ce la fanno intendo solo ottavi assoluti. Perché da una parte Neuville ha corso all'attacco supportato anche dalle ottime performance dei compagni di squadra Loeb-Elena e Sordo-del Barrio; dall'altra un Ott Tänak con il suo fido navigatore Martin Järveoja che ha dovuto gestire la gara per portare a casa i punti più pesanti del campionato, quelli che gli hanno permesso di conquistare il titolo piloti con una gara di anticipo.

Nel podio Rally Spagna due Hyundai

A vincere il penultimo appuntamento del mondiale rally 2019 sono Neuville-Gilsoul su Hyundai i20 Coupé Wrc seguiti da Tänak-Järveoja su Toyota Yaris Wrc. A chiudere il podio Sordo-del Barrio anch'essi su Hyundai i20 Coupé Wrc. Questo risultato permette al team di Andrea Adamo di continuare la cavalcata verso la conquista del titolo anche se la matematica vede ancora in gioco i campioni in carica, il Toyota Gazoo Racing.

Classifica piloti e costruttori

Con una gara di anticipo, il titolo piloti è stato conquistato da Tänak con 263 punti, seguito da Neuville a 227 che sorpassa un Ogier in difficoltà che riesce a raggiungere quota 217. Per quanto riguarda la classifica costruttori, tutto si deciderà all'ultima gara. Al primo posto c'è il team Hyundai con 380 punti seguita da Toyota Gazoo Racing a 362, terzi i francesi di Citroën con 284 punti e a chiudere M-Sport Ford a 218.

Il prossimo e ultimo appuntamento sarà in Australia dal 14 al 17 novembre 2019.