Rally Svezia: Ford conquista la prima vittoria stagionale con la Puma rally1

Finalmente Ford M-sport sul gradino più alto del podio con Tänak che ha condotto la sua Puma rally1 in modo eccellente per l'intero weekend. A chiudere il podio due Hyundai: un rientrante Breen in ottima forma e, a seguire, il belga Neuville che non è riuscito ad andare oltre la terza posizione in un weekend forse non al massimo.

Il riscatto di M-Sport Ford

Avevamo detto che ci aspettavamo molto sia da Ford M-Sport che da Hyundai dopo un avvio di stagione al Monte non del tutto soddisfacente. E così è stato.

Ottima la prestazione del pilota estone Tänak che ha condotto una gara (quasi) perfetta, che dalla prova speciale numero 14 ha preso il comando della gara giungendo al termine con un vantaggio di 18.7 secondi di vantaggio su Breen.

Un segnale molto positivo per il team di Wilson che in una gara difficile come lo Svezia è riuscito a conquistare un risultato così pregevole. Speriamo che sia il segnale che Ford abbia trovato la quadra per essere competitivo nella stagione. Bene anche Loubet, l'altro pilota M-Sport, che debutta in questa stagione nelle rally1 e ha conquistato la sesta posizione assoluta.

Hyundai si rialza dopo un avvio non del tutto positivo

Il Rally Svezia è stato palcoscenico anche del riscatto del team di Alzenau che a Monte-Carlo ha portato a casa solo un terzo posto con Neuville che non era sembrato in gran forma. E anche qui il pilota belga è giunto sempre sul gradino più basso del podio dopo una bella lotta con il compagno di squadra Breen che ha avuto la meglio sull'ultima prova speciale, che era valida anche come Power Stage per ottenere punti extra per la classifica conduttori.