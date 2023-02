Rally Svezia: al via il secondo appuntamento del mondiale

Hyundai: pronti per non perdere terreno in Campionato

Dare il massimo per non perdere il contatto nella classifica. Questo deve essere l'obiettivo per il team Hyundai che ha iniziato un po’ in sordina il campionato con un terzo posto assoluto di Neuville al rally di Monte-Carlo. Speriamo che il nuovo team Principal, Cyril Abiteboul, sia riuscito a trovare la quadra a poche settimane dalla sua nomina e che anche Hyundai entri in campionato per una sfida avvincente come ci hanno abituato negli ultimi anni.

Per Hyundai scendono in campo gli equipaggi Neuville, Lappi e Breen.

M-Sport Ford: alla ricerca del riscatto

Nella gara di apertura il team di Wilson ha potuto raccogliere poche soddisfazioni a causa di alcuni problemi tecnici. Ma in Svezia pare che la Ford Puma Rally1 sia pronta, insieme al pilota estone Tänak e al francese Loubet per entrare in partita e dimostrare il potenziale della vettura.

Rally Svezia: quattro equipaggi italiani e classifica pre-gara

Per essere una trasferta lontana dall'Italia, sono numerosi gli equipaggi italiani che hanno deciso di cimentarsi in questo splendido e affascinante rally, l'ultimo su fondo neve-ghiaccio. Al già citato equipaggio Bertelli-Scattolin si aggiungono i campioni del mondo Wrc3 Masters Miele-Beltrame, gli esperti Cobbe-Mometti e i giovani Fontana-Arnaboldi.

La classifica piloti ufficiali vede al primo posto Ogier con 26 punti che però sarà grande assente in questo appuntamento non partecipando all’intero del Campionato mentre in cerca di conferma è Rovamperä che segue a 23 punti e a 17 punti Neuville.