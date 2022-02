Rally di Svezia: al via il secondo round del Wrc

Mancano all’appello i magnifici Seb

Nella prima gara stagionale Loeb insieme a Galmiche su Ford Puma e Ogier con Veillas su Toyota Yaris hanno fatto divertire e appassionare facendo correre le nuove auto ibride a tutta velocità sulle mitiche strade del Monte-Carlo e fermando il cronometro a pochi decimi di secondo tra l’uno e l’altro. Un grande rally, come non se ne vedevano da tempo ma che, purtroppo, al momento resta un caso isolato dato che i magnifici Seb non sono al via del rally di Svezia.

Programma della gara

Dopo lo shakedown e la partenza ufficiale di giovedì, il Rally di Svezia prende il via venerdì, la giornata più lunga dell'evento caratterizzata da sette prove speciali per un totale di 125,67 km. L'itinerario del sabato prevede invece sei prove, per una distanza complessiva di prove cronometrate di circa 82 km.

Quattro prove speciali (2 ripetute) chiudono la domenica e il Rally di Svezia, con il giro finale che offre agli equipaggi e ai costruttori punti supplementari per il campionato nella Power Stage dell’evento.

Classifica piloti e squadre

Dopo il primo appuntamento del Monte-Carlo, la classifica piloti vede al comando Loeb con 27 punti seguito dal connazionale Ogier a 19. Terzo posto per Rovampera a 17, Breen a 15, Neuville a 11 e Greensmith a 10.

Data l’assenza dei piloti nelle prime due posizioni, questa gara rimescola i punti e le posizioni del mondiale.